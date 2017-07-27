Сколько дней трудового отпуска полагается главнокомандующему СВО РК, судье, спасателю и другим категориям работников?

Судьям предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов (статья 49 Конституционного Закона РК от 25 декабря 2000 года № 132-II «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»).

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований центральных исполнительных органов предоставляются оплачиваемые отпуска продолжительностью 30 календарных дней. За каждые три года стажа предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 день, но не более 15 календарных дней (пункт 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите»).

Военнослужащим, находящимся на летной работе, корабельной службе, несущим боевое дежурство, боевую службу, дополнительно к ежегодному основному отпуску предоставляется 10 суток отпуска.

Помимо ежегодного основного отпуска военнослужащим предоставляются дополнительные отпуска, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

Общая продолжительность ежегодного основного и дополнительного отпусков не может превышать 60 суток за соответствующий год, при этом дополнительно предоставляется время, необходимое для проезда к месту отпуска и обратно (статья 46 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих»).

Сотрудникам специальных государственных органов, продолжительность ежегодных отпусков, (за исключением курсантов, слушателей) с учетом выслуги лет, особенностей и условий службы, устанавливается:

имеющим выслугу на службе до 10 календарных лет - 30 суток;

от 10 до 15 лет - 35 суток;

от 15 до 20 лет - 40 суток;

20 лет и более - 45 суток;

лицам, находящимся на летной работе, а также проходящим службу в местностях, перечень которых устанавливается Правительством Республики Казахстан, - 45 суток (статья 40 Закона Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 552-IV «О специальных государственных органах Республики Казахстан»).

Научным работникам предоставляется оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней для докторов наук, 42 календарных дня для кандидатов наук, докторов философии (PhD), докторов по профилю, 35 календарных дней для иных научных работников с выплатой пособия на оздоровление в пределах имеющихся у них средств на оплату труда в размере одного должностного оклада.

Научным работникам государственных научных организаций в целях повышения квалификации, прохождения стажировки в ведущих высших учебных заведениях, научных центрах и лабораториях, в том числе и за рубежом, предоставляются отпуска сроком до одного года. При этом за данным лицом на время отпуска сохраняется место работы и должность без сохранения заработной платы (статья 13 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года № 407-IV «О науке»).

Сотрудникам правоохранительных органов Республики Казахстан оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предоставляется продолжительностью 30 календарных дней с выплатой пособия для оздоровления в размере двух должностных окладов.

Продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска сотрудникам в году поступления на службу в правоохранительные органы исчисляется пропорционально прослуженному времени со дня поступления их на службу до конца года из расчета: одна двенадцатая часть отпуска - за каждый полный месяц службы.

Краткосрочные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам для решения неотложных социально-бытовых вопросов, а также по другим уважительным причинам до 10 календарных дней без учета времени на путь следования сотрудника к месту проведения отпуска и обратно (статья 73 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 380-IV «О правоохранительной службе»).

Педагогическим работникам. Ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней для педагогических работников и приравненных к ним лиц организаций среднего образования и организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования; 42 календарных дня - для педагогических работников организаций учебно-методического обеспечения, дошкольного и дополнительного образования (статья 53 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»).

Персоналу дипломатической службы предоставляется ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 30 календарных дней (статья 30 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2002 года № 299-II «О дипломатической службе Республики Казахстан»).

Начальникам главных управлений, управлений Министерства обороны, главнокомандующему Силами воздушной обороны, командующим родами войск Вооруженных Сил Республики Казахстан, войсками региональных командований, командирам воинских частей, начальникам учреждений и казенных предприятий ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск по должностям, указанным в Перечне, предусматривать коллективными договорами (с обязательным указанием в индивидуальном трудовом договоре), заключаемыми в соответствии с действующим законодательством, и предоставлять в зависимости от объема, сложности и интенсивности выполняемой работы продолжительностью не более 30 календарных дней (приказ Министра обороны Республики Казахстан от 30 ноября 2006 года № 451 «О продолжительности ежегодного оплачиваемого трудового отпуска отдельным категориям гражданского персонала воинских частей, государственных учреждений и казенных предприятий Министерства обороны Республики Казахстан»).

На что необходимо обратить внимание при расчете отпускных в 2017 году, смотрите в летней подборке материалов «Все про отпуск».