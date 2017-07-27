Пакистанку изнасиловали по решению деревенского совета

Около 20 человек были задержаны в пакистанском городе Мултан (провинция Пенджаб) за то, что приказали изнасиловать 17-летнюю девушку

«Деревенский совет постановил совершить изнасилование 17-летней девушки в качестве наказания, так как ее брат изнасиловал 12-летнюю», — рассказал СМИ представитель местной полиции.





По его словам, в начале июля к местным властям обратился брат изнасилованной девушки и попросил заступиться за честь семьи. Этот же мужчина и изнасиловал «приговоренную» девушку на глазах мужчин из деревенского совета и ее родителей.





2 ноября сообщалось, что ставшая жертвой подобного преступления 44-летняя пакистанка Мухтар Май (настоящее имя Мухтаран Биби) начала карьеру модели. В 2002 году Май, принадлежавшая к племени татла, стала жертвой «изнасилования чести». После того как ее брата обвинили в надругательстве над девушкой из племени мастои, по решению старейшин мастои мужчины племени сперва изнасиловали самого подозреваемого, а затем и его старшую сестру Мухтаран Биби.