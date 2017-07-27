«Манчестер Сити» разгромил «Реал» на Международном кубке чемпионов
27 июля 2017, 14:02
Все голы были забиты во втором тайме.
«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над мадридским «Реалом» в рамках Международного кубка чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум»и завершилась со счетом 4:1 .
В составе «Манчестер Сити» отличились Николас Отаменди (52-я минута), Рахим Стерлинг (59), Джон Стоунс (67) и Браим Диас (82).
Двумя результативными передачами отметился Кевин Де Брёйне. Единственный гол за мадридцев на 90-й минуте забил Оскар Арнаис.
Фото © REUTERS/ Lucy Nicholson
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