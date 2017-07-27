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В Великобритании огласили лонг-лист номинантов на Букеровскую премию

27 июля 2017, 14:04

В список вошли 13 авторов из Великобритании, Ирландии, США, Индии и Пакистана.

В Великобритании огласили лонг-лист номинантов на Букеровскую премию, присуждаемую в области литературы на английском языке, сообщает Lenta.ru.

В список вошли 13 авторов из Великобритании, Ирландии, США, Индии и Пакистана.

Номинантами стали Пол Остер, Джордж Сондерс, Эмили Фридлунд, Али Смит, Зэди Смит, Фиона Мозли, Джон Макгрегор, Мохсин Хамид, Камила Шамзи, Себастьян Барри, Майк Маккормак, Арундати Рой и Колсон Уайтхед.

Шорт-лист претендентов на премию из шести писателей будет объявлен 13 сентября. Победителя назовут 17 октября, денежный приз для него составит 50 тысяч фунтов стерлингов (65,7 тысячи долларов).

Лауреатом премии 2016 года стал американец Пол Битти, написавший сатирический роман «Распродажа».

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. С 2014 года на нее может претендовать любой англоязычный писатель, чьи книги опубликованы в Соединенном Королевстве. Ранее награду могли получить только авторы из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества.

Фото: страница The Man Booker Prize в Facebook

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