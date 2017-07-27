Групповой несчастный случай на предприятии: четверо погибли
Приказом Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин группового несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в результате отравления 26 июля на предприятии «Қызылорда су жүйесі» Кызылординской области, сообщает сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В результате несчастного случая пострадало 12 человек, в том числе четверо погибли (четвертый человек скончался в больнице 27 июля 2017 г.).
О результатах расследования будет сообщено дополнительно.
27 июля 2017, 14:25
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК
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