Имеют юридическое значение

Под юридическими фактами понимаются факты, установление и подтверждение которых имеет юридическое значение, то есть порождающие у граждан или организаций определенные права.

Граждане вправе обратиться в суд, если отсутствует возможность установления факта во внесудебном порядке. Граждане обращаются в суд с заявлениями об установлении:

- фактов родственных отношений; нахождения на иждивении;

- регистрации рождения и смерти, брака, развода и усыновления;

- принадлежности правоустанавливающих документов лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица по паспорту, удостоверению личности или свидетельству о рождении; владения, пользования, распоряжения имуществом;

- несчастного случая;

- принятия наследства и места открытия наследства, а также других, имеющих юридическое значение фактов, если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления.

К примеру, супруги, утратившие свидетельство о браке, прежде чем подавать в суд заявление об установлении факта регистрации брака, должны обратиться в органы РАГС для проверки актовой записи о регистрации их брака или ее восстановления.

Не все заявления об установлении юридических фактов подлежат рассмотрению в суде.

Например, суд не вправе рассматривать заявление и устанавливать возраст заявителя; устанавливать факты принадлежности заявителю воинских документов, паспорта, удостоверения личности и свидетельств, выдаваемых органами РАГС.

Судья Бостандыкского районного суда,

Абилмажинова Аида