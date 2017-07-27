Имеют юридическое значение
Под юридическими фактами понимаются факты, установление и подтверждение которых имеет юридическое значение, то есть порождающие у граждан или организаций определенные права.
Граждане вправе обратиться в суд, если отсутствует возможность установления факта во внесудебном порядке. Граждане обращаются в суд с заявлениями об установлении:
- фактов родственных отношений; нахождения на иждивении;
- регистрации рождения и смерти, брака, развода и усыновления;
- принадлежности правоустанавливающих документов лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица по паспорту, удостоверению личности или свидетельству о рождении; владения, пользования, распоряжения имуществом;
- несчастного случая;
- принятия наследства и места открытия наследства, а также других, имеющих юридическое значение фактов, если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления.
К примеру, супруги, утратившие свидетельство о браке, прежде чем подавать в суд заявление об установлении факта регистрации брака, должны обратиться в органы РАГС для проверки актовой записи о регистрации их брака или ее восстановления.
Не все заявления об установлении юридических фактов подлежат рассмотрению в суде.
Например, суд не вправе рассматривать заявление и устанавливать возраст заявителя; устанавливать факты принадлежности заявителю воинских документов, паспорта, удостоверения личности и свидетельств, выдаваемых органами РАГС.
Судья Бостандыкского районного суда,
Абилмажинова Аида
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