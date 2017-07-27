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Появилось видео последнего взлета разбившегося ЯК-12

27 июля 2017, 14:40

Озвучено имя погибшего пилота.

В Итнернете появилось видео, предположительно, последнего взлета ЯК-12, передает Zakon.kz.

"Последний взлет этого ЯК-12, прошу опубликовать, летчика звали Хамит. Земля пухом ему!", - написано в описании к видео на паблике kris_p_almaty. Помимо пилота погиб еще один человек.

Напомним, что 27 июля в результате падения самолёта ЯК-12 погибли 2 человека. Самолет производил обработку кукурузных полей. После случившегося Комитет гражданской авиации МИР РК приостановил эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования.


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