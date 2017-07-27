Казахстан начинает поставки баранины в Китай и Иран

Казахстан наращивает объемы экспорта баранины. Так, на 20 июля объем экспорта составил 153 тонны, что в 4 раза больше периода 2016 года. Об этом сегодня в службе центральных коммуникаций рассказала вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, за весь 2016 году республика экспортировала 306 тонн баранины.

«В июле подписаны протоколы с Китаем и Ираном по баранине. Соответственно мы ожидаем роста экспорта к концу года за счет открытия новых рынков. 20 июля 18 тонн охлажденной ягнятины были отправлены в Иран из Западно-Казахстанской области во исполнение контракта, подписанной западной компанией «БатысМаркалы» на 1,5 тыс. тонн», - констатировала она.

Всего экспорт мяса по оперативным данным комитета ветеринарного контроля и надзора на 20 июля составил 5,3 тыс. тонн. И это - снижение объемов.

«Отмечено снижение на 1/3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном это обусловлено снижением экспорта мяса птицы в 1,5 раза по причине введения ограничений по гриппу птиц со стороны Кыргызстана, которые были сняты 28 марта текущего года», - объяснила вице-министр.

При этом, доля пшеницы в структуре всего экспорта сельхоз продукции составляет 27,6%, доля муки - 19,4%. По данным комитета государственных доходов и оперативным данным КТЖ на 20 июля 2017 года экспорт зерновых культур и муки в зерновом эквиваленте составил 4,056 миллиона. В прошлом году экспорт составил 8,7 млн тонн.

«Экспорт пшеницы на 20 июля 2017г составил 2,143 млн тонн, за прошлый год было всего экспортировано пшеницы 4,5 млн тонн, что на 28% выше показателя 2015 года», - заключила она.

Татьяна Ковалева