Для полуголых туристов в Венеции в разы подняли штрафы
27 июля 2017, 14:47
Отныне отдыхающих будут штрафовать на 200 евро за прогулки по улицам Венеции с обнаженным торсом.
Администрация Венеции в разы увеличила штрафы для туристов, нарушающих правила поведения в итальянском городе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Италия по-русски».
Отныне отдыхающих будут штрафовать на 200 евро за прогулки по улицам Венеции с обнаженным торсом. Те, кто будут оставлять надписи на памятниках или разбрасывать мусор, заплатят 400 евро.
Отдыхающим, которые решат искупаться в венецианских каналах, придется расстаться с 450 евро. До недавнего времени штрафы за подобные нарушения не превышали средней суммы в 50 евро.
Власти Венеции также запустят в ближайшее время кампанию, призванную напомнить туристам о недопустимости нарушения местных правил, пишет газета The Independent. В рамках данного проекта предупреждения для путешественников начнут выкладывать в соцсетях, а в городе разместят плакаты с соответствующими надписями.
Информация будет публиковаться на 10 языках, в частности, на английском, китайском, арабском и корейском. Она будет включать в себя 12 правил поведения для отдыхающих, пояснила советник местной мэрии по туризму Паола Мар (Paola Mar).
«Проблема в том, что Венецию воспринимают, как пляж», — отметила она.
В апреле стало известно о планах администрации итальянского города ограничить турпоток. Для этой цели в населенном пункте решили установить приборы, которые будут подсчитывать зарубежных гостей.
Фото: Sabadin / Vision / Ropi / Globallookpress.com
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