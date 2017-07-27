Для полуголых туристов в Венеции в разы подняли штрафы

Отныне отдыхающих будут штрафовать на 200 евро за прогулки по улицам Венеции с обнаженным торсом. Те, кто будут оставлять надписи на памятниках или разбрасывать мусор, заплатят 400 евро.

Отдыхающим, которые решат искупаться в венецианских каналах, придется расстаться с 450 евро. До недавнего времени штрафы за подобные нарушения не превышали средней суммы в 50 евро.





Власти Венеции также запустят в ближайшее время кампанию, призванную напомнить туристам о недопустимости нарушения местных правил, пишет газета The Independent. В рамках данного проекта предупреждения для путешественников начнут выкладывать в соцсетях, а в городе разместят плакаты с соответствующими надписями.





Информация будет публиковаться на 10 языках, в частности, на английском, китайском, арабском и корейском. Она будет включать в себя 12 правил поведения для отдыхающих, пояснила советник местной мэрии по туризму Паола Мар (Paola Mar).





«Проблема в том, что Венецию воспринимают, как пляж», — отметила она.





В апреле стало известно о планах администрации итальянского города ограничить турпоток. Для этой цели в населенном пункте решили установить приборы, которые будут подсчитывать зарубежных гостей.