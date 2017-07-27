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Водитель "Лады" погиб при столкновении с грузовиком в Астане

27 июля 2017, 14:47

23-летний пассажир "Лады" госпитализирован с травмами.

Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой, сообщила пресс-секретарь департамента внутренних дел Астаны Софья Колышбекова.

ДТП произошло в четверг, 27 июля, в 10.00 на улице Пушкина.

По предварительным данным, водитель тягача Mercedes АCTROC, 1955 года рождения, следуя по улице Пушкина, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомашиной марки "Лада Приора".

В результате ДТП водитель "Лады", 1993 года рождения, скончался на месте, пассажир данной машины, 1994 года рождения, с телесными повреждениями доставлен в больницу.
Пока факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначены экспертизы.


Фото © Sputnik / Серикжан Ковланбаев

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