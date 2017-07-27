О доступе к просмотру видеозаписи судебного разбирательства

Особенностьювидеофиксации судебного заседания является то, что суд не может ее корректировать и это является гарантией, что суд примет во внимание все обстоятельства дела без искажения.

В действующем процессуальном законодательстве предусмотрено, что в ходе главного судебного разбирательства (ГСР) секретарем судебного заседания ведется протокол, который имеет следующие особенности.





В соответствии со ст.347 УПК протокол изготавливается компьютерным, электронным (включая аудио-,видеофиксацию), машинописным либо рукописным способом.





В протоколе, изготовленном на бумажном носителе, если не была применена аудио-, видеозапись судебного разбирательства составляется его полный текст с соблюдением все требований предусмотренных ч.3 ст.347 УПК.





В случае фиксирования разбирательства дела с использованием средств аудио-, видеозаписи секретарем судебного заседания составляется краткий протокол в письменной форме с соблюдением требований ч.2 ст. 347-1 УПК.

По делам с участием присяжных заседателей, в независимости от применения аудио-, видеозаписи судебного разбирательства, протокол составляется в полном объеме с соблюдением требований ст.660 УПК.





Во всех трех вариантах стороны и иные лица, указанные в ч.7 ст.347 УПК имеют право ознакомиться с полным или кратким протоколом ГСР и аудио-, видеозаписью, подать на него замечания в письменной форме или в форме электронного документа.





На сегодня в рамках реализации Плана нации - 100 конкретных шагов выполнены все шаги, закрепленные за Верховным Судом, одним из которых являлось обязательное видеофиксация всех судебных заседаний.

Так, по информации пресс-службы Верховного Суда следует, что по состоянию на 14 ноября 2016 года все залы судебных заседаний оснащены системами аудио-видеофиксации.





Особенностью аудио-,видеофиксации судебного заседания является то, что суд не может ее корректировать и это является гарантией того, что примет во внимание все обстоятельства дела без искажения и это дисциплинирует стороны процесса.





Кроме того, данная система имеет связь с централизованной системой «Төрелік» судебных органов и с онлайн-сервисом «Судебный кабинет». Участники процесса имеют возможность ознакомиться с видеоматериалами, то есть протоколом ГСР через указанный сервис, и знать о движении дела не выходя из дома. Исключение составляют дела, рассмотренные в закрытом судебном заседании, по которым обеспечивается возможность ознакомления с аудио-, видеозаписью и протоколом судебного заседания только в условиях здания суда.





Участники процесса, имея доступ к сети Интернета, могут вести и осуществлять мониторинг через сервис, и подавать заявления и ходатайства находясь в другой области, но подсудимые и в последующем осужденные, которые содержатся под стражей, до вступления приговора в законную силу, таковой возможности не имеют.





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны при поступлении ходатайства об ознакомлении с кратким протоколом ГСР и его видеозаписью, выдает его заявителю на бумажном носителе вместе с видеозаписью, а в сопроводительном письме отражает сведения о возможности внесения замечаний. В реальности стороны каких - либо замечаний на краткий протокол главного судебного разбирательства не подают, что является положительной тенденцией, поскольку процедура их рассмотрения отнимает значительное время у самих граждан и суда.





Отсутствие замечаний на протокол ГСР связано с тем, что суд на основании видеозаписи в приговоре отражает в точном соответствии установленные обстоятельства дела, а стороны на отдельные детали ссылаются в апелляционной жалобе с указанием конкретного файла видеозаписи и точного времени.





Следует отметить, что в наличии видеозаписи ГСР заинтересованы сами стороны, поскольку сохраняется гарантия фиксации всех обстоятельств дела, а судья освобождается от работы по устранению разногласий с секретарем судебного заседания, путем приложения к протоколу своих возражений.





Представляется, что в скором времени институт внесения замечания на протокол ГСР себя исчерпает, за исключением дел рассмотренных с участием присяжных заседателей, поскольку процессуальный закон по этой категории дел обязывает составлять полный протокол, а стороны будут заинтересованы в отсутствии разногласий между бумажным носителем и видеозаписью.





В судебной практике возникают сложности в части ознакомления осужденных, которые содержатся под стражей до вступления приговора в законную силу и не имеют в условиях следственного изолятора доступа к сервису «Судебный кабинет».





Первоначально коллектив суда направлял на бумажном носителе краткий протокол ГСР и его видеозапись на СD – диске, но в последующем от осужденных стали поступать ходатайства об ознакомлении с видеозаписью в условиях суда, поскольку в следственном изоляторе не созданы условия для их просмотра.





Из смысла ч.6 ст.347 УПК следует, что суд обязан обеспечить возможность ознакомиться с протоколом ГСР и материалами видеозаписями, но не обязывает вывозить осужденных и в условиях зала судебного заседания ознакомить с видеозаписью ГСР.





Во избежание кривотолков, суд вынуждено вывозит осужденных из следственного изолятора и в условиях зала судебного заседания проводит ознакомление с видеозаписью ГСР, что влечет за собой трудности в организации деятельности суда, поскольку по причине занятости залов судебных заседаний не могут рассматриваться в оперативном режиме другие дела.





Кроме того, Национальной гвардией и конвойной службой МВД осуществляющей конвоирование следственно - арестованных и осужденных в суд, затрачиваются силы и бюджетные средства, когда из соображений экономии органом уголовно-исполнительной системы достаточно установить компьютерный зал и дать возможность установить доступ к серверу «Судебный кабинет» для просмотра осужденными видеозаписи.





Для этого целесообразно внести норму в УИК обязывающей органы УИС предоставлять осужденным доступ к серверу «Судебный кабинет» или же возможность просматривать предоставленную судом видеозапись ГСР на СD – диске.





А.Аширбеков, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны





фото: vlast.kz



