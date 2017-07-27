В Алматинском областном суде провели итоги отправления правосудия за 1 полугодие текущего года

В Алматинском областном суде проведено расширенное совещание судей региона по итогам отправления правосудия за первое полугодие 2017 года.

В мероприятии принял участие судья Верховного Суда, председатель Судебного жюри Моряк Шегенов.

Открывая совещание, Мейрамбек Таймерденов проинформировал об основных итогах работы по обеспечению верховенства закона. Так, за отчетный период возросло количество рассмотренных судами дел. В частности, рассмотрено 34 501 дело (из них 24 203 гражданских, 1 893 уголовных, 8 405 административных). За аналогичный период 2016 года рассмотрено 29 950 дел. Уменьшился показатель рассмотрения дел в заочном порядке, всего 2 дела (0,01%). На 73 % возросло количество рассмотрения дел в упрощенном производстве (5 373 дела).

Усматривается рост рассмотрения судебных дел с применением примирительных процедур - 1 081 гражданских, 453 уголовных и 222 административных, апелляционной инстанцией - 12 дел. За такой же период прошлого года - 1 286 дел (795 гражданских и 491 уголовных).

Председатель областного суда также отметил повышения показателя отмен и изменений судебных актов по уголовным делам в порядке апелляции и кассации в отношении 67 лиц. Это составило 3,4 %, против 2,5 % за первое полугодие 2016 года. При этом качество отправления правосудия по гражданским делам за истекший период осталось на том же уровне, а по административным делам значительно снизилось количество отмененных и измененных судебных актов вышестоящими инстанциями (в 2017 году 9 постановлений против 24 в 2016 году). Председатель областного суда суда отметил, что по всем отмененным и измененным судебным актам проводятся детальные обсуждения в судах.

В своем выступлении председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Советхан Сакенов подчеркнул, что за отчетный период на 420 уменьшилось количество уголовных дел, поступивших в производство судов области (1 893 дела, тогда как в 2016 году - 2 313). Судами области за текущий период оправдано 29 лиц, с вынесением приговора окончено 933 уголовных дела в отношении 1 060 лиц, из них к лишению свободы 350 лиц. В порядке медиации судами рассмотрено 453 дела, по фактам, допущенных нарушений норм процессуального законодательства судьями вынесено 174 частных постановлений, против 124 за прошлый период.

С начала года следственными судьями рассмотрено 2 618 ходатайств органов досудебного расследования, из которых 2 540 удовлетворены, по 54-м отказано в удовлетворении. В апелляционном порядке по данным материалам обжаловано 89 постановлений первой инстанции, из которых 67 оставлены без изменения, отменено и изменено 11 постановлений.

Председатель судебной коллегии по гражданским делам областного суда Калдарбек Досымбет проинформировал, что на 30% или 7 063 дела увеличилось количество гражданских дел и заявлений, поступивших в суды области. Так, в 1 полугодии 2017 года поступило 27 553 гражданских дела, за аналогичный период 2016 года - 20 490 дел. С вынесением решения рассмотрено 13 183 гражданских дела, возращено без рассмотрения 765 заявлений, что составляет 2,7 % из общего числа поступивших в суд заявлений. Основной причиной их возврата явилось не соблюдение норм статьи 154 ГПК (условия принятия встречного иска). В порядке медиации рассмотрено 1 081 дел, что больше на 286, чем за аналогичный период прошлого года.

В апелляционном порядке обжаловано 1 141 судебных актов, из них 823 по апелляционным и 318 частным жалобам.

В своем выступлении председатель Комиссии по судейской этике Болатбек Загиев проинформировал участников совещания о снижении количества жалоб на действия судей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 20%.

В судах Алматинской области выстроена системная работа по информированию широких слоев населения о деятельности судебной системы. Об этой работе рассказала судья-координатор по работе со СМИ областного суда Нургуль Жекенова. Это подтверждается выходом в республиканских и региональных СМИ 1 810 материалов и выступлений судей, работников суда, в том числе по резонансным судебным делам.

В своей речи судья Верховного Суда Моряк Шегенов отметил, что высокий статус судьи обязывает его быть профессионально подготовленным, обладать необходимым набором деловых качеств, уметь организовать свою работу, а также требует наличия определенных высоких морально-этических качеств.

В заключение совещания Мейрамбек Таймерденов обозначил ряд задач перед судьями области по улучшению качества отправления правосудия, повышению профессионального уровня судей, особенно вновь назначенных. Также особое внимание должно быть уделено организации практической помощи местным судам при рассмотрении дел, активному применению примирительных процедур, в том числе партисипативной процедуры по уголовным делам.