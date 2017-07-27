Ошеломительный успех жамбылских артистов

Артисты Жамбылской областной филармонии порадовали столичную публику своими фееричными выступлениями. В амфитеатре ЭКСПО-городка они представили большую концертную программу «Әуені әсем Әулие-ата». Желающих посетить концерт оказалось так много, что они заполнили всю площадку перед главной сценой международной специализированной выставки, передает пресс-служба акима региона





Среди гостей творческого вечера во главе с акимом области Каримом Кокрекбаевым были председатель правления акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов, общественные деятели, наши земляки Мырзатай Жолдасбеков, Курмангали Уали и многие другие известные личности.









Концертную программу открыл кюй Туркеша «Көңіл ашар» в исполнении казахского оркестра национальных инструментов под руководством лауреата международных конкурсов дирижеров Адая Жумата.





Вслед за ним раззадорил зрителей красивым танцем «Куаныш», поставленным на музыку кюя Малгаждара Аубакирова «Талас», любимый жамбылцами танцевальный ансамбль «Ақ кербез». Эмоции танцоров и импульсы, которые они посылали зрителям, не остались незамеченными. Люди, наблюдавшие за концертом в фан-зоне, пытались повторять движения артистов и танцевали вместе с ними.









Появление на сцене деятеля культуры Казахстана Анны Вундер и Балдата Бейсекожа вызвали зрительские овации еще до начала песни. Артисты исполнили любимую многими поколениями композицию Б. Мокроусова «Весна на Заречной улице», которую подпевал весь амфитеатр.





Очень тепло жители и гости столицы встречали знаменитое трио «Тараз» во главе с заслуженным деятелем Казахстана А. Шунирековым. Любимцы публики привезли в столицу известную песню Кенена Азербаева «Көкшолақ».









Одним из ярких было выступление молодых артистов областной филармонии Б. Муминова и А.Уашевой, исполнившие песню «Голос» из репертуара Ф. Киркорова и А. Нетребко. Уникальные голоса молодых талантов поразили астанчан настолько, что даже после концерта многие только и говорили о них.





Каждое выступление артистов областной филармонии было по-своему особенным. Вместе с земляками в этот день в амфитеатре выступили и звезды казахстанской эстрады Б. Самединова и Беркут, которые исполнили свои знаменитые хиты. Завершился концерт премьерой песни на музыку Д.Быкыбаева «Жаса мәңгі Астанам!».









Посмотреть выступления жамбылских артистов можно в парке Влюбленных возле торгово-развлекательного комплекса «Хан Шатыр» и в этноауле на городском ипподроме «Казанат».