Не убедившись в безопасности маневра, водитель спровоцировал массовое ДТП в Алматы

В Алматы на пересечении пр.Суюнбая и ул.Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП, передает передает Zakon.kz





Как стало известно со слов очевидцев и участников ДТП, китайский грузовик и Lada 2114 двигались вверх по Суюнбая. На перекрестке остановились на красный сигнал светофора. И здесь практически одновременно почувствовали сильный удар сзади. Когда водители вышли, чтобы выяснить, что произошло, увидели разбитые Hyundai и Mercedes. В ходе разбирательств выяснилось следующее. На некотором расстоянии позади от грузовика и "девятки" двигался Hyundai. Водитель решила перестроиться в средний ряд. Не убедившись в безопасности, она стала совершать маневр и зацепила попутный Mercedes. После этого столкновения Hyundai отбросило в Lada. Та, в свою очередь, столкнулась с грузовиком.





В результате аварии обошлось без пострадавших.



