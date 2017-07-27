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Не убедившись в безопасности маневра, водитель спровоцировал массовое ДТП в Алматы

27 июля 2017, 15:40

Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

В Алматы на пересечении пр.Суюнбая и ул.Богдана Хмельницкого произошло массовое ДТП, передает Zakon.kz.

Как стало известно со слов очевидцев и участников ДТП, китайский грузовик и Lada 2114 двигались вверх по Суюнбая. На перекрестке остановились на красный сигнал светофора. И здесь практически одновременно почувствовали сильный удар сзади. Когда водители вышли, чтобы выяснить, что произошло, увидели разбитые Hyundai и Mercedes. В ходе разбирательств выяснилось следующее. На некотором расстоянии позади от грузовика и "девятки" двигался Hyundai. Водитель решила перестроиться в средний ряд. Не убедившись в безопасности, она стала совершать маневр и зацепила попутный Mercedes. После этого столкновения Hyundai отбросило в Lada. Та, в свою очередь, столкнулась с грузовиком.

В результате аварии обошлось без пострадавших.



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