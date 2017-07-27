В министерстве по делам религий прокомментировали инцидент с участием казахстанцев в Египте

В ведомстве выразили надежду, что ситуация благополучно разрешится, и наши граждане вернутся на Родину.

В министерстве по делам религий и гражданского общества РК прокомментировали инцидент с участием шестерых казахстанских студентов, отправившихся на языковые курсы в Египет, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





По словам советника министра по делам религий и гражданского общества Бахытжана Кулекеева, шестеро казахстанских слушателей языковых курсов в Каире были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Египта и находятся на территории этой страны.





В ведомстве выразили надежду, что ситуация благополучно разрешится, и наши граждане вернутся на Родину.





«В связи с происшедшим хотелось бы сказать, что министром по делам религий и гражданского общества Ермекбаевым Н.Б. уже неоднократно отмечалась проблема бесконтрольного выезда наших молодых граждан на обучение за рубеж», - отметил советник министра.





Молодежь, выезжая за религиозным образованием за рубеж, попадает под влияние идеологов радикальных течений. Это следствие неурегулированной практики направления казахстанцев для обучения в иностранные теологические учебные заведения. На сегодня около 300 наших граждан пребывают в таких условиях за рубежом. В основном это Египет и Саудовская Аравия. Часть граждан в результате проведенной с ними разъяснительной работы вернулась.

«Нужно понимать, что в этих странах сегодня не простая ситуация. Там усилен антитеррористический и в целом миграционный режим. Поэтому, даже если ты не являешься последователем радикальных течений, но обучаешься в сомнительных учебных центрах, на языковых или религиозных курсах, так называемых марказах, ты попадаешь в поле зрения местных спецслужб и полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями», - подчеркнул Б. Кулекеев.





Поэтому в министерстве советуют родителям таких молодых граждан еще раз внимательно взвесить и подумать, правильно ли они делают, направляя или отпуская своих детей на такую учебу.





Бахытжан Кулекеев напомнил, что у нас есть и свои учебные заведения. Например, университет «Нур-Мубарак» в Алматы и сеть медресе по стране.





«Кроме того, почему бы не задуматься над другим образованием, которое в последующем даст тебе профессию, позволит в последующем зарабатывать», - отмечает советник министра.





Как известно, Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что отныне не будет брать к себе на работу лиц, получивших религиозное образование за рубежом без согласования.





В настоящее время разрабатывается законопроект о религиозной деятельности. В рамках этой работы будет предложены нормы, регулирующие общественные отношения, связанные с получением теологического образования за рубежом.





«Есть несколько вариантов. Мы обсуждаем их с экспертами из других ведомств. Один из них предусматривает получение духовного (религиозного) образования в иностранных государствах только после получения высшего религиозного образования на уровне бакалавриата в Казахстане и только по направлению зарегистрированных религиозных объединений. По уровню магистратуры и докторантуры ограничений в обучении не предусматривается. Исключение могут составить случаи, если у религиозного объединения отсутствует соответствующее образовательное учреждение здесь в Казахстане», - добавил Б. Кулекеев.





Стоить отметить, что ограничение на выезд по данной норме за рубеж не нарушит базовые права граждан на получения образования. В отдельных государствах получение теологического образования за рубежом запрещено.





Напомним, что согласно последней информации шестерых пропавших в Египте казахстанских студентов нашли, угрозы их жизни и здоровью нет. Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны. Студенты перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Они проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов накануне. была направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.





Фото с сайта 365info.kz







