Разведка США утверждает, что Россия пыталась шпионить за Макроном в Facebook

Сотрудники самой соцсети считают, что хакерам, однако, не удалось достичь поставленных целей

Американские спецслужбы считают, что Россия пыталась использовать соцсеть Facebook для шпионажа за Эмманюэлем Макроном во время президентских выборов во Франции. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на американского конгрессмена и сотрудников аппарата Конгресса, для которых разведка США провела спецбрифинги по проблемам кибербезопасности.





Утверждается, что российские хакеры, действовавшие по указанию спецслужб, создавали подставные учетные записи в Facebook, чтобы получить сведения о ближайшем окружении кандидата в президенты Макрона, который позже одержал победу на выборах. Агенты российской разведки пытались шпионить за президентской кампанией Эмманюэля Макрона ранее в этом году, создавая подставные аккаунты в Facebook, пишет Reuters. По его данным, таких учетных записей было зарегистрировано около двух десятков, пишет ТАСС





По словам конгрессмена и еще двух лиц, побывавших на брифингах, "в ходе этой шпионской кампании российские агенты выдавали себя за людей, являвшихся друзьями друзей коллег Макрона и пытались выудить из них персональную информацию", отметило агентство, которое побеседовало также с представителями Facebook. Они заявили, что заметили эту активность во время первого тура выборов и обнаружили использование таких же средств, "какие ранее применялись российской военной разведкой".





Сотрудники соцсети считают, что хакерам не удалось достичь поставленных целей, в том числе заставить "объекты нападения" скачать вредоносные компьютерные программы или раскрыть информацию о доступе к своим учетным записям. Представители соцсети заявили, что быстро пресекли эти попытки, выявив и заблокировав подставные аккаунты. Доказательств причастности России к этим кибернападениям ни они, ни источники Reuters в Конгрессе США не привели.





Избирательный штаб Макрона несколько раз становился объектом кибератак. 5 мая организация WikiLeaks опубликовала около 9 Гбайт файлов его предвыборного штаба, а позже в команде кандидата в президенты заявили о хакерской атаке. Французские правоохранительные органы открыли дело по факту кибернападения.





Обвинения в адрес России и неких хакеров, которые якобы вмешиваются в дела других государств, регулярно в последние месяцы звучат в США, Франции, Германии. В Москве уже неоднократно отвергали какую-либо причастность к подобной деятельности.



