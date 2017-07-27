Египет до сих пор не предостваил сведений о задержанных казахстанских студентах

Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков сообщил, что на данный момент египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации об местонахождении наших соотечественников, задержанными правоохранительными органами страны,

По заверениям египетских официальных властей, они здоровы и содержатся в безопасных условиях.

В этой связи Посольство проводит среди казахстанских граждан, временно находящихся в Египте, разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения требований местного законодательства и информирует об их законных правах при взаимодействии с правоохранительными органами.

Руководство МИД Казахстана держит вопрос судьбы наших соотечественников в Египте на особом контроле.

Сегодня Посол Казахстана в Каире вновь встретится с заместителем министра иностранных Египта по этому вопросу, - уведомил руководитель пресс-службы МИД РК.

Напомним, что согласно последней информации шестерых пропавших

Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны. Студенты

перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Они

проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов накануне. была направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.