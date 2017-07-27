Египет до сих пор не предостваил сведений о задержанных казахстанских студентах
27 июля 2017, 15:25
Посольство Казахстана в Каире продолжает требовать от властей разъяснений и обеспечения доступа нашего консула к казахстанским гражданам.
Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков сообщил, что на данный момент египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации об местонахождении наших соотечественников, задержанными правоохранительными органами страны, передает Zakon.kz.
По ситуации с нашими соотечественниками, задержанными правоохранительными органами Египта, сообщаем, что египетская сторона до сих пор не предоставила официальной информации об их местонахождении.
По заверениям египетских официальных властей, они здоровы и содержатся в безопасных условиях.
По неофициальной информации, в условияx действующего режима чрезвычайного положения, введенного после серии терактов на территории страны, в настоящее время в Египте проводится спецоперация по задержанию лиц, которых по различным причинам подозревают в совершении противоправных действий, способных нести угрозу национальной безопасности, - сообщил Жайнаков на своей странице в Facebook.
В этой связи Посольство проводит среди казахстанских граждан, временно находящихся в Египте, разъяснительную работу о необходимости строгого соблюдения требований местного законодательства и информирует об их законных правах при взаимодействии с правоохранительными органами.
Руководство МИД Казахстана держит вопрос судьбы наших соотечественников в Египте на особом контроле.
Мы будем и далее работать над защитой законных прав наших граждан за рубежом и делиться с общественностью соответствующей информацией о результатах этой работы по мере её поступления.
Сегодня Посол Казахстана в Каире вновь встретится с заместителем министра иностранных Египта по этому вопросу, - уведомил руководитель пресс-службы МИД РК.
Напомним, что согласно последней информации шестерых пропавших в Египте казахстанских студентов нашли, угрозы их жизни и здоровью нет. Они были задержаны правоохранительными органами Египта и сейчас они находятся на территории этой страны. Студенты перестали выходить на связь с родственниками 20 июля. Они проживали в Каире в одной квартире. Двое из них прибыли в Египет 11 июля, остальные учились там с начала года. Посольство Казахстана в Каире приступило к установлению месторасположения студентов накануне. была направлена нота в МИД Египта с просьбой оказать содействие в поисках.
Фото с сайта stogorodov.ru
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