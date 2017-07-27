Как в Алматинской области работает Закон РК «О коллекторской деятельности»
27 июля 2017, 16:07
У государства появились полномочия контролировать деятельность коллекторских агентств.
На брифинге Региональной службы коммуникаций Алматинской области представители областного филиала Национального банка РК рассказали о том, как в регионе работает Закон РК "О коллекторской деятельности".
Напомним, 06 мая 2017 года главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О коллекторской деятельности», который введен в действие 2 июня 2017 года.
По словам заместителя директора Алматинского областного филиала Национального банка РК Алии Сакеновой, до принятия Закона РК «О коллекторской деятельности» у заемщиков существовало несколько основных рисков.
«Во-первых, при уступке прав требований заемщики банков теряют защиту, которой обладали, находясь в поле регулирования уполномоченного органа. Во-вторых, - на рынке отсутствовали правовые основы деятельности организаций, взыскивающих долги, и уполномоченный контролирующий орган. И, в-третьих, существовал риск принуждения должников заключать новые договоры займа либо дополнительные соглашения на новых, заведомо невыгодных, условиях, которые исключают ранее действовавшие в отношении кредитора ограничения. Все эти риски, являлись следствием неурегулированности такого важного для общества компонента гражданско-правовых отношений, как взыскание долгов, что в свою очередь влечет отрицательные последствия и дестабилизацию экономических отношений», - говорит Алия Булатовна.
С появлением закона, у государства появились полномочия контролировать деятельность коллекторских агентств, а должники даже могут оспаривать требования кредиторов. Закон также предусматривает повышение социальной ответственности должника. Должник должен идти на контакт со своим кредитором и коллекторским агентством.
При этом необходимо отметить, что в соответствии с законом о коллекторской деятельностью признается деятельность коллекторского агентства, направленная на досудебные взыскание и урегулирование задолженности по договору банковского займа или договору о предоставлении микрокредита, а также на сбор информации, связанной с задолженностью.
Таким образом, организации осуществляющие взыскание задолженности по иным направлениям не подпадает под требования закона.
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