Суд прекратил права на управление транспортными средствами
Департамент внутренних дел г.Астаны обратилось в суд с иском о прекращении права на управление транспортными средствами жителя столицы.
Согласно заключения ВКК ГКП на ПХВ «Центр наркологии и психотерапии г.Астаны» мужчина состоит на диспансерном учете и наблюдается с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. Синдром зависимости». В соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31.03.2015 года №188 «Об утверждении перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной ответственности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» мужчина имеет противопоказания к вождению транспортных средств.
Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования и прекратил права на управление транспортными средствами мужчины.
Решение не вступило в законную силу.
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