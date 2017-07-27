Суд прекратил права на управление транспортными средствами

Департамент внутренних дел г.Астаны обратилось в суд с иском о прекращении права на управление транспортными средствами жителя столицы.

Согласно заключения ВКК ГКП на ПХВ «Центр наркологии и психотерапии г.Астаны» мужчина состоит на диспансерном учете и наблюдается с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления алкоголя. Синдром зависимости». В соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 31.03.2015 года №188 «Об утверждении перечня медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной ответственности, а также работ, связанных с источником повышенной опасности» мужчина имеет противопоказания к вождению транспортных средств.

Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования и прекратил права на управление транспортными средствами мужчины.

Решение не вступило в законную силу.