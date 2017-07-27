Алматинский районный суд взыскал долг
В 2014 году двое жителей столицы заключили соглашение с АО «Евразийский Банк» и им были выданы транши на основании кредитных заявок. За пользование траншами заемщики обязались выплачивать банку вознаграждение.
Однако заемщики обязательства по соглашению выполняли ненадлежащим образом. Кроме того, заемщики меры к погашению образовавшейся задолженности не принимали.
Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования банка и взыскал с заемщиков сумму задолженности.
27 июля 2017, 16:08
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