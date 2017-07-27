 
Новости за сегодня

Алматинский районный суд взыскал долг

 

В 2014 году двое жителей столицы заключили соглашение с АО «Евразийский Банк» и им были выданы транши на основании кредитных заявок. За пользование траншами заемщики обязались выплачивать банку вознаграждение.

Однако заемщики обязательства по соглашению выполняли ненадлежащим образом. Кроме того, заемщики меры к погашению образовавшейся задолженности не принимали.

Алматинский районный суд Астаны удовлетворил исковые требования банка и взыскал с заемщиков сумму задолженности.

 

27 июля 2017, 16:08
Источник, интернет-ресурс:

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код