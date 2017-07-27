Для восстановления справедливости

Нурия Малдыбаева,

судья суда № 2 г. Петропавловска

Право на судебную защиту предусмотрено ч. 2 ст. 13 Конституции РК: «Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод». Провозгласив право граждан на судебную защиту, Конституция предоставила каждому возможность добиваться восстановления справедливости.

Это означает, что право на защиту обеспечивается любому лицу: работающему в государственном, общественном, частном или ином предприятии, нигде не работающему, пенсионеру, военнослужащему, студенту, школьнику, лицу, находящемуся под следствием или судом либо уже отбывающему наказание, имеющему постоянное место жительства или скитающемуся, дееспособному либо находящемуся под опекой или попечительством (в таких случаях действует его представитель) и т.д. Это право гарантируется также иностранцам и лицам без гражданства, которые пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. Защите подлежат любые права и свободы, в каком бы документе они ни были закреплены - в Конституции, отраслевых законах, других нормативных или индивидуальных правовых актах. Всеобщей декларацией прав человека установлено, что каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его прав, предоставленных ему Конституцией или законом.

Конституционно гарантированное право на судебную защиту выступает в виде правоотношения, одной стороной которого является лицо, обратившееся за защитой, а другой - суд, обязанный рассмотреть жалобу, исковое требование этого лица и принять законное и обоснованное решение.

Правосудие является наиболее надежным и цивилизованным способом разрешения возникающих в обществе конфликтов, защиты прав и свобод граждан, интересов гражданского общества и государства.

Право на справедливое судебное разбирательство признается за каждым человеком и гражданином. Ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: «Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему, на справедливое публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». Аналогичное право провозглашено во Всеобщей декларации прав человека (ст. 10), а также закреплено в ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Право на обращение в суд за судебной защитой - одно из важнейших субъективных прав граждан в области правосудия. Гражданское процессуальное право предоставляет всем гражданам равную возможность обращения за судебной защитой, свободный доступ к правосудию.

ГПК РК установил, что всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом интересов.

В результате реализации права на обращение в суд возбуждаются дела искового производства, дела, возникающие из публичных правоотношений, а также дела особого производства.

Право на обращение в суд (право на предъявление иска) может быть реализовано только при наличии определенных условий, предусмотренных ГПК РК. Среди них - подсудность дела данному суду, дееспособность истца, наличие у представителя истца надлежаще оформленных полномочий, должным образом составленное заявление (исковое требование), уплата в указанных законом случаях государственной пошлины. Если перечисленные условия соблюдены, суд обязан принять к рассмотрению иск (заявление) гражданина.

Для гражданского процесса характерно применение принципа диспозитивности, который означает возможность лица самостоятельно, по собственному усмотрению располагать своими субъективными правами - как материальными, так и процессуальными. Граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права «своей волей и в своем интересе». То есть гражданин вправе обратиться в суд в поисках защиты, но он может и не делать этого. Если же иск заявлен, то гражданин вправе изменить основания или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований (если у него появилась дополнительная информация по делу, если стороны в ходе судебного разбирательства согласились по ряду спорных вопросов и т. д.) и даже полностью отказаться от иска.

Право на обращение в суд (правосубъектность) есть у всех и каждого, оно естественно и неотчуждаемо. Но прибегнуть к нему либо, напротив, использовать для защиты своих прав и свобод другие способы, не запрещенные законом, - дело сугубо личное. Решение этого вопроса не подконтрольно ни обществу, ни государству, оно принадлежит только конкретному лицу, полагающему, что его права нарушены.

Ст. 9 ГК РК установлено, что защита гражданских прав осуществляется судом, арбитражем путем: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания убытков, неустойки; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не подлежащим применению не соответствующего законодательству РК акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа; взыскания штрафа с государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину или юридическому лицу в при обретении или осуществлении права, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами РК.

Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законодательными актами или договором не предусмотрено иное.

Правосудие является наиболее эффективным правовым механизмом в охране прав и интересов граждан, предпринимателей, так как вступившие в законную силу судебные акты должны исполняться всеми органами государства, общественными организациями и гражданами. Только суд своей главной задачей ставит защиту прав и свобод личности. Судебная защита в ряде случаев является единственной возможностью восстановления права либо удовлетворения законного интереса, например, при установлении юридического факта, ограничении дееспособности, реабилитации незаконно осужденного и т.д.

В своем выступлении на VII Съезде судей РК Глава государства Н. Назарбаев отметил, что роль суда в разрешении правовых споров и коллизий невозможно пере оценить. В Казахстане равным образом должны защищаться права и законные интересы как наших соотечественников, так и иностранцев, как общества в целом, так и отдельно взятого индивида, независимо от происхождения, гражданства, социального положения, убеждений и религиозных воззрений. Это приоритетная задача всех наших судов.