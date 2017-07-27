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Житель Астаны продал другу девушку за 50 тыс. тенге

27 июля 2017, 16:17

Его осудили на 2 года 6 месяцев.

В Астане вынесен приговор мужчине, который продал своему другу девушку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"Районным судом №2 Есильского района города Астаны Ж. осужден по ст.128 ч.1 УК РК (торговля людьми) по факту продажи другу за 50 000 тенге девушки, якобы оказывающей платные интимные услуги", - сказано в сообщении суда.

Подсудимый признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

25 июля апелляционной инстанцией суда Астаны приговор оставлен без изменений.

фото: i-News.kz

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