Житель Астаны продал другу девушку за 50 тыс. тенге
27 июля 2017, 16:17
Его осудили на 2 года 6 месяцев.
В Астане вынесен приговор мужчине, который продал своему другу девушку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
"Районным судом №2 Есильского района города Астаны Ж. осужден по ст.128 ч.1 УК РК (торговля людьми) по факту продажи другу за 50 000 тенге девушки, якобы оказывающей платные интимные услуги", - сказано в сообщении суда.
Подсудимый признан виновным и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
25 июля апелляционной инстанцией суда Астаны приговор оставлен без изменений.
фото: i-News.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870467-7723b9ebc2587a56c5e6476a3fd073a3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...