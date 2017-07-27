Новые подходы к таможенному регулированию

Линара Сактаганова

Новый Таможенный кодекс Казахстана внедрит новые подходы к таможенному регулированию, которые будут способствовать созданию благоприятной среды для развития предпринимательства.

Об этом шла речь в ходе «круглого стола», посвященного презентации и обсуждению нового Таможенного кодекса РК, в Министерстве национальной экономики.

В рамках презентации под председательством вице-министра национальной экономики Ернара Бакенова представители Комитета государственных доходов Министерства финансов, Министерства по инвестициям и развитию, Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК, Национального банка, Национальной палаты предпринимателей и другие участники обсудили ключевые аспекты нового таможенного законодательства Казахстана.

Открывая мероприятие, вице-министр национальной экономики Ернар Бакенов напомнил о том, что в апреле текущего года завершился процесс подписания Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. В настоящее время страны ЕАЭС проводят процедуру его ратификации.

Как сообщил председательствующий, в настоящее время новый Таможенный кодекс Казахстана проходит процедуру согласования. Его разработка вызвана тем, что Таможенный кодекс Евразийского экономического союза претерпел значительные изменения.

Главным отличием двух кодексов от действующего законодательства, по его словам, является принципиально новый подход к таможенному регулированию.

Прежде всего акцент сделан на широком применении информационных технологий. Основным принципом нового таможенного регулирования является автоматизация бизнес-процессов на таможне.

Одной из немаловажных новелл проекта нового кодекса является установление приоритета электронных носителей перед бумажными. Это означает, что теперь участники внешнеэкономической деятельности со своих компьютеров смогут подать декларации через информационную систему таможенных органов.

- Мы внедряем электронное декларирование. При этом нет необходимости прикладывать какие-либо подтверждающие документы. Все необходимые сведения указываются в самой декларации. Декларирование на бумаге останется лишь в отдельных случаях, например при технических сбоях, - сообщил спикер.

По его словам, с принятием нового кодекса появится возможность автоматического выпуска товаров. Информационная система таможенных органов без участия должностных лиц будет выпускать декларацию, если не были выявлены нарушения.

Наряду с этим кодексом предусмотрен ряд возможностей для участников внешнеэкономической деятельности, позволяющих им оптимизировать свои расходы.

По информации разработчиков, теперь все участники ВЭД смогут получить отсрочку на месяц по таможенным пошлинам и налогам до шести месяцев по некоторым категориям товаров.

- Если по каким-либо причинам декларант не сможет сразу рассчитаться с бюджетом по таможенным пошлинам и налогам, то государство дает ему право воспользоваться отсрочкой на месяц с уплатой процентов. В отдельных случаях предоставляется рассрочка до шести месяцев без уплаты процентов. Это, к примеру, при ввозе сельхозтехники, посевных материалов, племенных животных, - уточнил Ернар Бакенов.

Что касается мер по улучшению инвестиционного климата страны, в новом кодексе для инвесторов расширены возможности выпуска товаров до подачи таможенной декларации.

Теперь в рамках реализации инвестиционных проектов инвесторы смогут забирать к себе товары на основании заявления с последующей подачей декларации не позднее 10 числа следующего месяца. Также данная норма распространяется теперь и на свободные склады социально-экономических зон, таможенные процедуры переработки.

Еще одним преимуществом для бизнеса станет новый способ уплаты таможенных платежей путем внесения авансовых платежей.

- Декларант сможет уплатить всю причитающуюся сумму платежей без разбивки на пошлины, сборы и налоги, а система таможенных органов сама в дальнейшем их распределит по видам платежей. Это уменьшает риск возникновения задолженности или ошибочной уплаты, - пояснил вице-министр.

Также, по его словам, в кодексе заложена законодательная основа для использования механизма «единого окна», при котором документы, необходимые для совершения таможенных операций, могут не представляться таможенному органу, если сведения о таких документах могут быть получены таможенными органами из информационных систем, используемых таможенными органами, а также из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия.

Высокое качество норм проекта нового кодекса отметила управляющий директор Департамента таможенного администрирования НПП РК «Атамекен» Дина Мамашева. По ее словам, в ходе разработки документа на площадке Министерства национальной экономики РК была проделана масштабная работа.

Наряду с заинтересованными государственными органами в работе над национальным Таможенным кодексом было отмечено активное участие представителей деловых кругов - АО «KEGOC», ТОО «Филип Моррис Казахстан», компании «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», «АО «НК «ҚТЖ», «КТЖ - Грузовые перевозки» и др.

Как сообщила Дина Мамашева, в процессе формирования проекта национального Таможенного кодекса от НПП РК «Атамекен» в адрес Министерства национальной экономики РК поступило порядка пятисот поправок к проекту кодекса, из которых более 60 процентов поддержано.

Говоря о наиболее важных новшествах, она подчеркнула, что в новом кодексе будет предусмотрена возможность мультимодальных перевозок.

- Мы прописали возможность осуществления мультимодальных перевозок. Сегодня у КТЖ есть возможность осуществлять такие перевозки по одному перевозочному документу. Регламент есть, необходимо эти правила прописать, - отметила Д. Мамашева.

Благоприятным условием для бизнеса станет также сокращение сроков досмотра по таможенному транзиту в два раза.

- Если по всем другим таможенным процедурам сроки досмотра составляют десять дней, по транзиту - пять, - подчеркнула спикер.

Не менее позитивными условиями, на ее взгляд, стало сокращение сроков оформления товаров, обеспечение возможности получения предварительного решения по таможенной стоимости и т.д.

В ходе дискуссий участники подчеркнули важную роль превентивности некоторых норм, направленных на добровольное соблюдение законодательства.

Вице-министр национальной экономики выразил уверенность в том, что новый кодекс будет способствовать созданию благоприятной среды для предпринимательства, увеличению товарооборота, развитию экспортного потенциала нашей страны.