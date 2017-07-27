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Джастин Бибер случайно наехал на фотографа в США

27 июля 2017, 16:20

Пострадавший мужчина был доставлен в больницу.

Канадский певец Джастин Бибер, уезжая на своем пикапе после церковной службы в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния), случайно задел автомобилем одного из собравшихся на месте папарацци, сообщает РИА Новости.

"Он забрался в свой "монстр-трак", в то время как фотографы толпились вокруг автомобиля, и когда он начал движение, задел мужчину", — написал портал TMZ, опубликовав видео инцидента, произошедшего в среду.

Отмечается, что Бибер дождался приезда медиков и полиции. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Позже полиция сообщила, что у фотографа незначительные травмы и его жизни ничто не угрожает.


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