Джастин Бибер случайно наехал на фотографа в США

Канадский певец Джастин Бибер, уезжая на своем пикапе после церковной службы в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния), случайно задел автомобилем одного из собравшихся на месте папарацци

"Он забрался в свой "монстр-трак", в то время как фотографы толпились вокруг автомобиля, и когда он начал движение, задел мужчину", — написал портал TMZ, опубликовав видео инцидента, произошедшего в среду.





Отмечается, что Бибер дождался приезда медиков и полиции. Пострадавший мужчина был доставлен в больницу. Позже полиция сообщила, что у фотографа незначительные травмы и его жизни ничто не угрожает.



