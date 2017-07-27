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Изменения и дополнения в Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей РК»

 

В Алматинском районном суде города Астаны проведена разъяснительная работа на тему: «Изменения и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

В мероприятии приняли участие и.о. председателя Алматинского районного суда М.Касымова, судьи и специалисты суда.

Судья М.Касымова разъяснила, что изменения и дополнения внесли в пункты 1), 3-1) и 5) статьи 29 «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Была разработана сравнительная таблица между старой и измененной редакцией закона.

«Проект Конституционного закона направлен на усиление независимости судей, совершенствование процедуры конкурсного отбора кандидатов на судейские должности, усиление роли общественности при отборе кандидатов на судейские должности, повышение роли и значение кадрового резерва»- отметила судья.

Изменения и дополнения в закон были обсуждены участниками мероприятия.

 

27 июля 2017, 16:21
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