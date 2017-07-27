Решать проблему комплексно

Б. Баймурзин,

председатель Специализированного межрайонного

суда по уголовным делам Акмолинской области

Коррупция - сложное социальное явление, корни которого не основываются исключительно на причинах материального порядка. Несомненно то, что данное явление характеризуется определенными изъянами в личности тех, кто совершает такие уголовные правонарушения, т.е. это своего рода нравственное перерождение, выражающееся в патологическом стремлении извлечения материальных благ из своих должностных полномочий.

Это существенная социальная проблема, которую можно решить только комплексно, объединенными усилиями государства и всех членов общества. Исключить коррумпированное поведение должностных лиц одним лишь простым поднятием их заработной платы (доходов) невозможно. Общеизвестно, что проявления коррупции имеют место и там, где достаточно высокий уровень заработной платы. Поэтому данный вопрос переходит в область нравственности, влияния моральных и нравственных ценностей на образ жизни каждого человека. В связи с чем наиболее действенной формой борьбы с коррупцией должна стать, помимо постепенного, но неуклонного улучшения материального положения государственных служащих, пропаганда высших ценностей, идеалов честного служения государству и обществу во имя их укрепления и процветания и воспитание в гражданах неприятия к любым проявлениям коррупции как к нечестным и неправедным поступкам, противных человеческой совести.

Отрадно, что в настоящее время в борьбе, направленной на полное преодоление коррупции, и причин, ее порождающих, проводимой в нашей стране под руководством Главы государства практически с момента обретения Казахстаном независимости, широко используется гласность, повсеместно на всех уровнях поддержанная СМИ.

В Программе противодействия коррупции партии «Нур Отан» на 2015-2025 годы отмечено, что идейную основу для системной борьбы с коррупцией формируют универсальные ценности - Человек, Свобода, Верховенство закона, Справедливость, Солидарность, Устремленность в будущее, Семья и традиции. Как отмечено в Программе, противодействие коррупции не должно сводиться только к выявлению отдельных фактов. Главный акцент переносится на формирование антикоррупционной культуры и поведения, а также устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Антикоррупционной стратегией на 2015-2025 годы коррупция отнесена в ранг прямой угрозы национальной безопасности, в связи с чем и государство, и общество нацелены на объединение усилий в борьбе с этим негативным явлением.

В ходе последовательно проводимой правовой реформы в нашей стране реализована задача введения суровой ответственности за коррупционные преступления, предусмотренная Концепцией правовой политики РК на период с 2010 по 2020 годы, что нашло свое отражение в Уголовном кодексе, действующем с 1 января 2015 года. Так, согласно положениям УК РК на лиц, совершивших коррупционные преступления, не распространяется срок давности, установлен запрет на условное осуждение, введен пожизненный запрет на право занимать должности на государственной службе; закреплена норма о конфискации имущества, добытого преступным путем.

Анализ п. 29) ст. 3 УК, в котором раскрывается понятие «коррупционные преступления», свидетельствует об увеличении числа составов преступлений, относящихся к коррупционным, по сравнению с прежним УК. В том числе законодателем установлена уголовная ответственность за новые составы преступлений. Так, к коррупционным относятся преступления, совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, предусмотренные: п. 2) ч. 3 ст. 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества», п. 2) ч. 3 ст. 190 «Мошенничество», п. 3) ч. 2 ст. 215 «Лжепредпринимательство», п. 4) ч. 2 ст. 216 «Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров», п. 3) ч. 3 ст. 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», п. 1) ч. 3 ст. 218 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем», п. 1) ч. 3 ст. 234 «Экономическая контрабанда», п. 2) ч. 3 ст. 249 «Рейдерство», п. 3) ч. 3 ст. 307 «Организация незаконного игорного бизнеса, совершенная лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме», ст. 361 «Злоупотребление должностными полномочиями», п. 3) ч. 4 ст. 362 «Превышение власти или должностных полномочий, совершенные в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесение вреда другим лицам или организациям», ст. 364 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», ст. 365 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», ст. 366 «Получение взятки», ст. 367 «Дача взятки», ст. 368 «Посредничество во взяточничестве», ст. 369 «Служебный подлог», ст. 370 «Бездействие по службе».

Правовой новеллой явилось установление законодателем в санкции ст.ст. 366, 367, 368 УК РК наказания, альтернативного лишению свободы, в виде штрафа в кратном размере к сумме взятки, и именно применение данной альтернативной лишению свободы меры наказания в настоящее время находит достаточно широкое распространение в судебной практике. Размер штрафа достаточно значителен. Так, по ст.ст. 366, 367 УК РК (получение и дача взятки) размер штрафа составляет, при наличии соответствующих квалифицирующих признаков, в том числе размера взятки - в пятидесятикратном, шестидесятикратном, семидесятикратном и восьмидесятикратном размере, по ст. 368 УК «Посредничество во взяточничестве» соответственно в десятикратном и двадцатикратном размере суммы взятки.

Также новеллой явилось установление безальтернативного пожизненного лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, что теперь также применяется судами на практике.

То есть можно достаточно определенно говорить об усилении уголовной ответственности за наиболее опасные коррупционные преступления.

18 ноября 2015 года Президентом подписан ныне действующий Закон № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», введенный в действие с 1 января 2016 года за исключением положений ст. 11 Закона, расширяющей обязанности в области декларирования, которые вводятся позднее, поэтапно. Данный Закон разработан депутатами Мажилиса от фракции «Нур Отан» совместно с Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции и является важным импульсом в реализации инициированных Главой государства пяти институциональных реформ, антикоррупционной стратегии и Программы по противодействию коррупции партии «Нур Отан».

Главное отличие нового Закона от прежнего заключается в том, что основным приоритетом отныне признается предупреждение коррупции. В целях главнейшей поставленной задачей предупреждения коррупции предусматривается вовлечение в противодействие данному социальному злу всего общества путем введения в действие новых институтов: антикоррупционный мониторинг, анализ коррупционных рисков, регламентация конфликтов интересов, декларирование источников доходов, опубликование сведений из деклараций и др.

Законом (п. 6 ст. 1) дается новое, уточненное определение коррупции: «Коррупция - незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ».

Данный Закон учитывает опыт развитых демократических правовых стран мира, более детально регламентирует вопросы предупреждения и противодействия такому социальному злу, как коррупция, и, несомненно, призван оказать свое благотворное воздействие на ситуацию с коррупцией в нашей стране, и в совокупности с комплексом иных мер, принимаемых государством, играет свою важнейшую роль в деле ее полного преодоления.

В Послании Президента народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в качестве отдельного важного приоритета выделены «институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией». Главой государства отмечено: «Мы сделали существенные шаги по снижению уровня коррупции в стране. В то же время основной акцент направлен на борьбу с последствиями коррупции. Необходимо усилить работу по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции». Лидер нации особо отметил, что: «Многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества. С развитием социальных сетей и других медиа-ресурсов всеобщее неприятие должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции».

Таким образом, в казахстанском обществе должна практически сформироваться обстановка «нулевой терпимости» к коррупции, т.е. в полной мере реализованы поручения Президента и положения закона о противодействии коррупции.

Тем более, несомненно, что абсолютно никакие проявления коррупции не могут быть допустимы в среде служителей Фемиды. К судьям предъявляются самые строгие требования. Государство обеспечило все условия для плодотворной работы по отправлению правосудия, и мы, действующие судьи, должны всегда помнить о своей высокой ответственности и отвечать на заботу о судебной системе качественной работой, безупречным исполнением своего служебного долга, надлежащим образцовым поведением на работе и в быту. Именно на это нас нацеливает принятый недавно на внеочередном VII Съезде судей Кодекс судейской этики.