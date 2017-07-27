Задержанный руководитель отдела земельных отношений Караганды дважды привлекался к дисциплинарной ответственности

22 июля 2017 года в ряде электронных СМИ, в том числе на сайте Zakon.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» была опубликована информация «В получении взятки подозревается глава отдела земельных отношений Караганды», в которой говорилось, что Сабыржан Даутбергенов задержан следственно-оперативной группой департамента Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области.





«Ранее административный суд привлек Даутбергенова к выплате штрафа за невыполнение судебного решения по заключению договоров аренды на земельные участки с собственниками киосков. На эти процессы ни Даутбергенов, ни юристы его отдела не пришли, в связи с чем суд обратился с письмом в Совет по этике департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции. На заседании Совета по этике чиновник заявил, что у него не было времени ходить по судам», сообщалось в новости.





Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Карагандинской области считает, что изложенные сведения не соответствуют действительности.





В письме, подписанном руководителем данного Департамента, председателем Совета по этике Ж. Сарсеновым, говорится: «…в 2017 году на заседаниях Совета по этике Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции в Карагандинской области дважды рассматривались дисциплинарные дела в отношении Даутбергенова С.Ф. и в обоих случаях были приняты соответствующие решения.





Так, 19 января 2017 года по представлению прокуратуры района имени Казыбек би города Караганды на заседании Совета по этике рассмотрен материал служебного расследования в отношении указанного лица по факту совершения дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, выразившееся в незаконном отказе в предоставлении гражданину Нефедову В.Н. земельного участка.





Пунктом 5 статьи 44 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» предусмотрено, что совершение государственным служащим какого-либо дисциплинарного проступка, указанного в подпунктах 1), 6), 7), 8), 10), 11), и 15) пункта 1 статьи 50 настоящего закона, если он не содержит признаков уголовно наказуемого деяния либо административного правонарушения, влечет понижение в государственной должности, а в случае отсутствия вакантной нижестоящей государственной должности – наложение в установленном законом порядке дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.





Совет по этике, усмотрев в действиях Даутбергенова С.Ф. признаки нарушений требований подпункта 2) пункта 1 статьи 137 Кодекса об административных правонарушениях, принял решение о направлении материалов служебного расследования в ГУ «Управление по контролю за использованием и охраной земель Карагандинской области» для решения вопроса о привлечении Даутбергенова С.Ф. к административной ответственности. Решением указанного органа руководитель Отдела был привлечен к административной ответственности, по которому ему наложен штраф в сумме 68070 тенге.





Кроме того, 27 апреля 2017 года на заседании Совета по этике рассмотрено дисциплинарное дело в отношении Даутбергенова С.Ф., возбужденного на основании частного определения судьи Специализированного межрайонного экономического суда Карагандинской области по факту неявки в судебные органы.





По итогам рассмотрения Советом по этике принято решение рекомендовать акиму города Караганды привлечь Даутбергенова С.Ф.к дисциплинарной ответственности в виде «замечания», за нарушение норм служебной этики.





Решение Совета по этике принято с учетом того, что Даутбергенов С. Ф. в период судебного разбирательства находился на объектах, которым угрожала паводковая ситуация. Данная рекомендация была исполнена в полном объеме, распоряжением акима города Караганды от 11 мая 2017 года № 99/к последнему объявлено замечание.





…Изложенное дает законные основания для утверждения того, что ни Департаментом, ни Советом по этике каких-либо нарушений действующего законодательства допущено не было».





Фото: МИА Казинформ



