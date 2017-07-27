Абаев: Cо случаями, когда госорганы отказывают в получении информации, будем разбираться
27 июля 2017, 16:41
Глава информационного ведомства страны предложил с каждым случаем, когда госорганы отказывают в получении информации, разбираться отдельно.
Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на пресс-конференции в Доме правительства ответил на вопрос, что делать гражданину, если ему отказывают в предоставлении информации, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы сейчас эту работу как раз ведем, и мы привязываем госорган к оценке эффективности деятельности», - пояснил он.
При этом он подчеркнул, что такое поведение госоргана или определенного чиновника может, собственно, сказаться на оценке эффективности их деятельности.
«То есть, если госорган не отвечает, если не отвечает конкретное должностное лицо, то это будет сказываться на его оценке эффективности деятельности. Давайте с каждым фактом будем разбираться», - предложил Д. Абаев.
«В принципе, я думаю, что в любом случае государственные органы всегда отвечают», - добавил глава ведомства.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта glubokoe.gov.kz
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