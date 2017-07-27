Более 400 документов обсудили казахстанцы в рамках «Открытого правительства»

На действующий в системе «Открытого правительства» портал «Открытый диалог» сегодня поступило более 191 тыс. обращений, на 140 тыс. из них представлены ответы.

На пресс-конференции в Правительстве РК министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев ознакомил с текущими итогами по работе «Открытого правительства», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В рамках реализации 96 шага Плана нации «100 конкретных шагов» были запущены все компоненты «Открытого правительства» - это «Открытые данные», «Открытые нормативно-правовые акты», «Открытые бюджеты», «Открытый диалог» и раздел «Оценка эффективности деятельности государственных органов», - сказал он.





По его словам, портал «Открытые НПА» обеспечивают участие граждан в рассмотрении НПА и концепции законопроектов.





«На данный момент на портале в публичном обсуждении представлено более 420 документов. В целом же, в прошлом году было размещено более 7 тысяч проектов НПА. Портал «Открытый бюджет» был создан в целях обеспечить общественный контроль за расходование бюджетных средств. На сегодня на портале опубликовано около 13 тысяч проектов бюджетных программ, а также отчетов их реализации за истекший финансовый год», - пояснил глава ведомства.





Портал «Открытые данные» призван аккумулировать набор данных государственных органов, в том числе для разработки на их основе мобильных приложений.





«В настоящее время на портале опубликовано более 2 тысячи 300 наборов данных, портал интегрирован с такими системами как адресный регистр и единая информативная справочная информация. Портал «Открытый диалог» - это установления эффективной обратной связи между государственными органами и обществом. На сегодня на портал поступило более 191 тысячи обращений и на 140 тысяч из них представлены ответы. В разделе «Оценка эффективности деятельности госорганов» размещено 11 отчетов по достижению целевых индикаторов стратегических планов госорганов и 135 отчетов о реализации программ развития территорий с возможностью публичного обсуждения», - заключил Д. Абаев.





Ксения Давыдова, Астана