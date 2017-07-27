Британские тюрьмы за два года по ошибке освободили 71 преступника
27 июля 2017, 16:46
в среднем из-за ошибок освобождали по преступнику в неделю.
Британские тюрьмы за 2016 и 2017 годы ошибочно освободили 71 осужденного или подозреваемого, свидетельствует опубликованная в четверг министерством юстиции статистика, сообщает РИА Новости.
Согласно этим данным, в среднем из-за ошибок освобождали по преступнику в неделю.
Помимо этого, опубликованная информация свидетельствует о росте насилия в тюрьмах в Англии и Уэльсе до нового антирекорда: в этом году с января по март было зафиксировано 26 тысяч 643 нападения, в том числе более 7 тысяч нападений на персонал.
Статистика также говорит о том, что за 12 месяцев по июнь 2017 года в тюрьмах зафиксировано 316 смертей, в том числе два убийства и 97 случаев суицида, 6 из которых произошли в женских тюрьмах.
Фото: © Fotolia / ViewApart
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