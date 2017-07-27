Сагинтаев провел совещание по вопросам проекта госпрограммы «Цифровой Казахстан»
27 июля 2017, 16:50
В ходе совещания обсуждены детальные планы цифровизации экономики Казахстана до 2025 года.
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам проекта государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Успешная реализация программы позволит обеспечить рост конкурентоспособности страны и производительности труда во всех отраслях экономики.
Госпрограмма направлена на реализацию четырех ключевых направлений: развитие цифровой инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения, цифровизация базовых отраслей экономики и совершенствование системы электронного и мобильного правительства по предоставлению государственных услуг.
В рамках совещания с экспертной оценкой проекта госпрограммы выступили отечественные IT-специалисты: директор ТОО «Элтекс Алатау» Н. Жанибеков, руководитель компании «Open IT» В. Ким, основатель проекта Mirusdesk М. Курмашев и др.
Фото primeminister.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870479-fec71d72d1789a4e98d4573607162264
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...