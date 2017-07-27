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Сагинтаев провел совещание по вопросам проекта госпрограммы «Цифровой Казахстан»

27 июля 2017, 16:50

В ходе совещания обсуждены детальные планы цифровизации экономики Казахстана до 2025 года.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам проекта государственной программы «Цифровой Казахстан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Успешная реализация программы позволит обеспечить рост конкурентоспособности страны и производительности труда во всех отраслях экономики.

Госпрограмма направлена на реализацию четырех ключевых направлений: развитие цифровой инфраструктуры, повышение цифровой грамотности населения, цифровизация базовых отраслей экономики и совершенствование системы электронного и мобильного правительства по предоставлению государственных услуг.

В рамках совещания с экспертной оценкой проекта госпрограммы выступили отечественные IT-специалисты: директор ТОО «Элтекс Алатау» Н. Жанибеков, руководитель компании «Open IT» В. Ким, основатель проекта Mirusdesk М. Курмашев и др.

Фото primeminister.kz

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