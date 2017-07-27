«Медиация» в рамках реализации пилотного проекта

Медиация - это форма внесудебного разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны - медиатора (посредника).

Медиация является наиболее мягкой формой альтернативного разрешения споров. Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих.

Как отмечено в Указе Главы государства от 17 мая 2010 года № 1039 «О мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности и судебной системы в Республике Казахстан», в соответствии с пунктом 6 плана мероприятий по реализации поручений, данных на V съезде судей Казахстана 18 ноября 2009 года Указом Президента Республики Казахстан, а также пунктом 38-1 плана законопроектных работ Правительства на 2010 год предусмотрена разработка проекта, предусматривающего внедрение института медиации в Казахстане.

В Указе говорится об обеспечении расширения примирительных процедур в уголовном судопроизводстве, в том числе развитие института медиации, а также расширение категории уголовных дел частного и частно-публичного обвинения. Соответственно, основной целью принятия настоящего проекта Закона, по мнению его разработчиков, является приведение действующего законодательства, регламентирующего деятельность медиаторов.

Одним из приоритетных направлений совершенствования существующих механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных прав граждан является развитие примирительных процедур.

Верховным Судом в реализацию поручений Главы государства данных на VII съезде судей республики, в целях дальнейшего расширения сферы применения медиации запущен пилотный проект по внедрению обязательного досудебного урегулирования споров (конфликтов) по отдельным категориям споров в порядке медиации.

Указанное Положение утверждено Распоряжением Председателя Верховного Суда Республики Казахстан от 26 января 2017 года.

Реализация пилотного проекта осуществляется с февраля по июль 2017 года в специализированных межрайонных экономических судах, в районных и приравненных к ним судах, рассматривающие гражданские дела, в специализированных межрайонных судах по делам несовершеннолетних.

Целью пилотного проекта является внедрение в гражданское судопроизводство досудебного урегулирования отдельных категорий споров (конфликтов) в порядке медиации.

В рамках пилотного проекта в Бостандыкском районном суде г.Алматы открыт кабинет медиатора. Где стороны могут обратиться с любыми возникающими спорами и конфликтами приводящие их к эмоциональным и душевым потерям.

Надо отметить тот факт, что определенных процедур медиации не предусмотрено, любые действия, осуществляемые во время данной процедуры, являются добровольными и удобными для всех участников.

Конечным этапом в данном деле является прекращение производства.

Хотелось бы отметить, что сущность медиации заключается в переговорах, а именно, чтобы они увенчались успешно, как в вышеуказанном случае. Ведь в дальнейшем при активном обращении к медиации граждан можно значительно снизить нагрузку на судебную систему, тем самым повысить качество рассмотрения более сложных и крупных дел.

Главный специалист - секретарь судебного заседания

Бостандыкского районного суда города Алматы

Аманов Мадияр Бақытжанұлы.