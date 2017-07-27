В Астане прошла ярмарка незавершенных объектов строительства

Участие приняли порядка 70 строительных организаций, в том числе из других регионов и иностранные компании.

Поиском инвесторов для завершения строительства 12 проблемных жилых комплексов Астаны занимались сегодня сотрудники акимата, общественное объединение дольщиков столицы и городская прокуратура , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





Ярмарка незавершенных объектов строительства (вторая по счету) проходила в рамках проекта «Безопасность и комфорт в столице». Цель – предоставить информацию о проблемных объектах (выполненный объем работ, количество дольщиков, представление руководителей ЖСК и так далее) и показать рентабельность инвестиций в их строительство.





К слову, участие в ярмарке приняли порядка 70 строительных организаций, в том числе из других регионов и иностранные компании.





12 проблемных объектов это – ЖК «Пана», ЖК «Гранитный 1», ЖК «Гранитный 2», ЖК «Хазрет», ЖК «Коктал - 2», ЖК «Зере - 1», ЖК «Араби 2», ЖК «Аниса 2» и «Аниса 3», ЖК «Умит Береке», ЖК «Территория комфорта – 1», ЖК «Жайлау сити» и ЖК «Табыскурылтай». Был 13-й объект ЖК «Хан Тенгри», но инвестор для него нашелся еще до начала ярмарки.





Инвесторам в качестве бонуса предлагают возможность изменения первоначального проекта.





«По каждому объекту рассматриваются различные алгоритмы, где-то можно увеличить этажность, где-то можно поставить дополнительные блоки. Первоначальный вид зданий будет меняться, корректировка будет обязательно» - рассказала председатель общественного объединения дольщиков Астана Татьяна Чурсина.





При этом, сказать во сколько обойдется возобновление строительства для инвестора на данный момент никто не может.





«Это невозможно, - разъяснила Чурсина. - К примеру, есть объект «Хазрет», у них 70 человек дольщиков, из них, только 50% оплаченных средство. ТО есть 50% стоимости – рассрочка на которую сегодня можно рассчитывать. При этом, им выделили 1,1 га, на котором можно завершать строительство».





Сотрудники акимата отметили, эта ярмарка вторая. Благодаря первой им удалось найти инвесторов для 3 объектов из 9 представленных тогда. Сегодня они выразили надежду на более высокий результат.





Заместитель прокуратура города Астана Алмат Байшулаков, в свою очередь отметил, - «если ярмарка поможет найти хотя бы одного реального инвестора, то это уже хороший результат, успех. Ведь за каждым ЖК стоят люди».





Напомним, сегодня в Астане есть порядка 6о проблемных объектов. Часть из них признана проблемными, но завершает строительство своими силами, изыскивают какие-то варианты, алгоритмы завершения строительства. И около 30 объектов дела которых либо еще рассматриваются в суде, либо уже вынесено решение суда, и необходимо завершать строительство.



