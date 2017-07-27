СМИ: Брук надеется на реванш с GGG

Британский боксер Келл Брук, бывший чемпионом мира в полусреднем весе по версии IBF, заявил, что рассчитывает на матч-реванш с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным,





"Я хочу драться с лучшими, мне нравятся такие поединки, в которых не многие дают мне шанс, которые захватывают и зажигают фанатов. Так что, конечно же, бои с Котто, Канело и даже реванш с Головкиным — это то, на что я согласился бы", — заявил Брук в интервью Sky Sports.





Первый поединок между Геннадием Головкиным и Келлом Бруком прошел 10 сентября 2016 года и закончился досрочной победой казахстанца в пятом раунде (бой должен был состоять из 12 раундов).





На кону этого боя стояли чемпионские пояса GGG по версиям WBC, IBF и IBO. Четвертый пояс, принадлежащий Головкину, по версии WBA не был выставлен на бой, поскольку Всемирная боксерская ассоциация отказалась санкционировать эту встречу, ради которой Бруку пришлось подниматься на две весовые категории вверх.

При этом британец в первых раундах доставил действующему чемпиону мира немало хлопот, однако к середине боя все встало на свои места — к окончанию боя Головкин нанес более 300 ударов, из которых цели достигли 133, на счету Брука был 261 удар, из которых прошли всего 85.





В пятом раунде боя удары Головкина в голову соперника начали проходить сериями, и угол вымотанного физически британца выкинул белое полотенце. Как выяснилось, не зря — после окончания боя у Брука был диагностирован перелом глазницы.



