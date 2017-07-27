В Алматы в опасной близости от АЗС произошел крупный пожар
27 июля 2017, 17:10
Склад, частный дом, машина и хозпостройки горели в частном секторе Алматы.
В Турксибском районе Алматы произошел крупный пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Сообщение о том, что горит частный жилой дом по ул.Ержанова, 173 поступило на пульт "101" в 16.03 час.
"Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 16:10 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: произошло горение складского помещения с переходом огня на мансарду частного жилого дома, а также на прилегающие хоз.постройки на территории частного жилого дома. Принятыми мерами пожар локализован в 16:33 часов и ликвидирован в 16:49 часов", - сообщили в ДЧС.
Общая площадь пожара составила 200 кв.м. Жертв и пострадавших нет.
Как стало известно, на складе хранилась мебель. Часть ее удалось спасти.
В непосредственной близости от территории, где произошел пожар, расположена авто-заправочная станция. Резервуары с топливом находятся едва ли не вплотную к забору данной территории.
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