Экс-продюсер Майкла Джексона отсудил у его родственников более 9 миллионов долларов
27 июля 2017, 17:22
"Несмотря на то, что я уверен, мне и моим коллегам полагается гораздо больше, я все равно благодарен судьям за такое решение", — сказал Джонс.
Легендарный музыкальный продюсер Куинси Джонс, записавший с Майклом Джексоном его главные хиты, отсудил у наследников покойного короля поп-музыки 9,4 миллиона долларов, сообщают Vesti.ru.
По информации Billboard, изначально Джонс требовал у родственников покойного певца 30 миллионов, однако те были готовы заплатить не больше 400 тысяч долларов.
Суд Лос-Анджелеса постановил выплатить соавтору хитов Джексона "Bad", "Thriller", "Off The Wall" и других почти 10 миллионов долларов, которые родственники покойного артиста должны были возместить Куинси Джонсу еще в 2009 году, сразу после смерти певца.
Одетый в серый костюм Джонс был абсолютно спокоен, когда судья назвал сумму, оказалась почти в три раза меньшую той, что требовал продюсер.
Позднее музыкальный магнат заявил, что доволен таким исходом дела.
"Несмотря на то, что я уверен, мне и моим коллегам полагается гораздо больше, я все равно благодарен судьям за такое решение", — отметил Джонс.
"Этим иском я ни в коем случае не хотел оскорбить память Майкла. Эти деньги причитаются не только мне, но и всем людям, с которыми мы создавали его песни. Их достаточно много и все они заслуживают вознаграждения", — отметил продюсер.
Фото: Marie Claire
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