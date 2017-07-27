Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Экс-продюсер Майкла Джексона отсудил у его родственников более 9 миллионов долларов

27 июля 2017, 17:22

"Несмотря на то, что я уверен, мне и моим коллегам полагается гораздо больше, я все равно благодарен судьям за такое решение", — сказал Джонс.

Легендарный музыкальный продюсер Куинси Джонс, записавший с Майклом Джексоном его главные хиты, отсудил у наследников покойного короля поп-музыки 9,4 миллиона долларов, сообщают Vesti.ru.

По информации Billboard, изначально Джонс требовал у родственников покойного певца 30 миллионов, однако те были готовы заплатить не больше 400 тысяч долларов.

Суд Лос-Анджелеса постановил выплатить соавтору хитов Джексона "Bad", "Thriller", "Off The Wall" и других почти 10 миллионов долларов, которые родственники покойного артиста должны были возместить Куинси Джонсу еще в 2009 году, сразу после смерти певца.

Одетый в серый костюм Джонс был абсолютно спокоен, когда судья назвал сумму, оказалась почти в три раза меньшую той, что требовал продюсер.

Позднее музыкальный магнат заявил, что доволен таким исходом дела.

"Несмотря на то, что я уверен, мне и моим коллегам полагается гораздо больше, я все равно благодарен судьям за такое решение", — отметил Джонс.

"Этим иском я ни в коем случае не хотел оскорбить память Майкла. Эти деньги причитаются не только мне, но и всем людям, с которыми мы создавали его песни. Их достаточно много и все они заслуживают вознаграждения", — отметил продюсер.

Фото: Marie Claire


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...