Экс-продюсер Майкла Джексона отсудил у его родственников более 9 миллионов долларов

"Несмотря на то, что я уверен, мне и моим коллегам полагается гораздо больше, я все равно благодарен судьям за такое решение", — сказал Джонс.

Легендарный музыкальный продюсер Куинси Джонс, записавший с Майклом Джексоном его главные хиты, отсудил у наследников покойного короля поп-музыки 9,4 миллиона долларов , сообщают , сообщают Vesti.ru





По информации Billboard, изначально Джонс требовал у родственников покойного певца 30 миллионов , однако те были готовы заплатить не больше 400 тысяч долларов.





Суд Лос-Анджелеса постановил выплатить соавтору хитов Джексона "Bad", "Thriller", "Off The Wall" и других почти 10 миллионов долларов, которые родственники покойного артиста должны были возместить Куинси Джонсу еще в 2009 году, сразу после смерти певца.





Одетый в серый костюм Джонс был абсолютно спокоен, когда судья назвал сумму, оказалась почти в три раза меньшую той, что требовал продюсер.





Позднее музыкальный магнат заявил, что доволен таким исходом дела.





"Несмотря на то, что я уверен, мне и моим коллегам полагается гораздо больше, я все равно благодарен судьям за такое решение", — отметил Джонс.





"Этим иском я ни в коем случае не хотел оскорбить память Майкла. Эти деньги причитаются не только мне, но и всем людям, с которыми мы создавали его песни. Их достаточно много и все они заслуживают вознаграждения", — отметил продюсер.





Фото: Marie Claire



