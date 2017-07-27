В Алматы обсудили проекты национальных стандартов

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы совместно с Южным филиалом РГП «КазИнСт» проведен круглый стол по обсуждению проектов национальных стандартов, разработанных Южным (1 проект) и Мангистауским филиалами (2 проекта), ТК 86 в области добровольной сертификации экологически чистой продукции, услуг и процессов, на базе ОФ «ECO standart» (6 проектов стандарта), ТК 65 «Автомобильный транспорт», на базе АО «КазАТК» (37 проектов), а также, 17 проектов стандартов разрабатываемые ТК 99 «Автомобилестроение».

В работе круглого стола приняли участие представители ДКТРМ по г. Алматы, ЮКФ РГП «КазИнМетр», ТОО «НЦА» и другие заинтересованные предприятия.

Согласно повестки были презентованы 63 проекта национальных стандартов РК, в сфере транспорта и охрана окружающей среды. Проекты стандартов разработаны в соответствии с Планом государственной стандартизации на 2017 г.

Разрабатываемые стандарты призваны решить проблему стандартизации общих технических требований и требований по безопасности в отношении электроснабжения электромобилей, установление целевых экологических, социально-организационных, ресурсно-логистических и производственно-технологических стратегий деятельности хозяйствующих субъектов, при обращении с отходами, содержащими стойкие органические загрязнители.

В ходе обсуждения разработчикам стандартов было рекомендовано следующие: доработать проекты стандартов в соответствии с СТ РК 1.5 и СТ РК 1.9, а также выполнить дополнительную рассылку проектов на отзывы и согласование с заинтересованными ассоциациями, предприятиями, организациями, техническими комитетами, учебными заведениями и предоставить их для дальнейшей экспертизы.