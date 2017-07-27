В Алматы из-за реконструкции теплосетей на месяц ограничат движение по улице М. Маметовой
27 июля 2017, 17:39
Движение по улице М. Маметовой будет ограничено от улицы Валиханова и до улицы Нусупбекова.
Из-за проводимой в Алматы плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения на месяц ограничат дорожное движение по улице М. Маметовой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».
С 7 часов утра 29 июля будет ограничено движение по улице М. Маметовой от улицы Валиханова и до улицы Нусупбекова. Проезд по улице Пушкина на пересечении с улицей М. Маметовой будет открыт. Завершить данные работы планируется до 31 августа 2017 года.
Напоминаем, что реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.
Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.
Телефоны для справок: 378-06-48; 378-06-62.
Фото с сайта baikal-info.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870493-d1f90e5441713353e88660cb3e8d713e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...