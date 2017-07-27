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В Алматы из-за реконструкции теплосетей на месяц ограничат движение по улице М. Маметовой

27 июля 2017, 17:39

Движение по улице М. Маметовой будет ограничено от улицы Валиханова и до улицы Нусупбекова.

Из-за проводимой в Алматы плановой реконструкции магистральных сетей теплоснабжения на месяц ограничат дорожное движение по улице М. Маметовой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 7 часов утра 29 июля будет ограничено движение по улице М. Маметовой от улицы Валиханова и до улицы Нусупбекова. Проезд по улице Пушкина на пересечении с улицей М. Маметовой будет открыт. Завершить данные работы планируется до 31 августа 2017 года.

Напоминаем, что реконструкция инженерных сетей, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для предупреждения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Алматы.

Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему маршрута объезда указанного участка.
Телефоны для справок: 378-06-48; 378-06-62.

Фото с сайта baikal-info.ru

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