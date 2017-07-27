Освобождение имущества от ареста

Собственники имущества, не являющиеся участниками судебного разбирательства либо исполнительного производства, сталкиваются с такими проблемами, как обременения, наложенные на их имущество по долгам третьих лиц.

В этой связи, законодательством предусмотрено, что такие собственники вправе обратиться в суд за восстановлением своих нарушенных прав с иском об освобождении имущества от ареста.

В соответствии с ч.2 ст. 251 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) могут предъявляться собственниками или лицами, владеющими имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, постоянного землепользования либо по иному основанию, предусмотренному законом или договором.

В практике встречаются случаи, когда физические либо юридические лица, обращаясь в суд с иском об освобождении имущества от ареста, неверно определяют круг ответчиков и в качестве ответчиков указывают судебных исполнителей, Департамент юстиции г.Алматы, тогда как ч.3 ст.251 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что иски об освобождении имущества от ареста предъявляются должнику и взыскателю. То есть, если собственник обращается в суд с иском об освобождении имущества от ареста, наложенного постановлением судебного исполнителя, то последнего следует указать в качестве третьего лица, а не ответчика. Ответчиками же следует указать должника и взыскателя, которые проходят сторонами по исполнительному производству, в рамках которого наложено обременение.

Законодательством также предусмотрено, что по заявлению истца суд принимает меры по обеспечению иска об освобождении имущества от ареста, такую как приостановление реализации имущества.

В силу п.17 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 12 января 2009 года № 2 «О принятии обеспечительных мер по гражданским делам», при подаче в соответствии со статьей 251 ГПК иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) по заявлению истца суд принимает обеспечительную меру, предусмотренную подпунктом 4) части первой статьи 156 ГПК. Указанная обеспечительная мера принимается в отношении конкретного имущества, об освобождении которого от ареста (исключении из описи) заявлен иск, если судебный исполнитель самостоятельно не приостановил исполнительные действия по реализации этого имущества.

Иск об освобождении имущества от ареста подается в районный суд с соблюдением правил подсудности, предусмотренных главой 3 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан. Если предметом иска является недвижимое имущество, то иск предъявляется по месту нахождения имущества. Если предметом иска является движимое имущество, то иск предъявляется по месту жительства/нахождения ответчика.

Иски об освобождении имущества от ареста - являются исками неимущественного характера, в этой связи, государственная пошлина подлежащая оплате составляет 50% от 1 МРП за каждое неимущественное требование, согласно подпункта 7 пункта 1 статьи 535 Налогового кодекса Республики Казахстан.

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы

Калиева Айгерим