Уголовное дело расследуют по факту крушения самолета в Алматинской области

Министерством по инвестициям и развитию готовится приказ о назначении расследования авиационного происшествия, в рамках которого будет установлена причина крушения.

По факту крушения в Алматинской области самолета ЯК-12, в результате которого погибли два человека, ведется расследование уголовного дела по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Главной транспортной прокуратуры РК.





По сведениям Министерства по инвестициям и развитию воздушное судно имеет необходимые разрешительные документы (действующие сертификат летной годности и свидетельство о выполнении авиационных работ), полет был согласован с органами воздушной навигации.





"Факт зарегистрирован в КУИ и ЕРДР ЛОВД в аэропорту Алматы по ч.3 ст.344 УК, проводятся первоначальные следственные действия. Министерством по инвестициям и развитию готовится приказ о назначении расследования авиационного происшествия, в рамках которого будет установлена причина крушения. На место ЧП выехали Талдыкорганский транспортный прокурор, СОГ Панфиловского РОВД, ЛОП на ст. Алтынколь, ЛОВД на ст. Алматы-1, УЧС Панфиловского района", - говорится в сообщении прокуратуры.





Напомним , 27 июля близ села Шолакай Панфиловского района произошло крушение воздушного судна ЯК-12 (собственник – ТОО «КазАвиа»), осуществлявшего химобработку полей. Воздушное судно загорелось, находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.



