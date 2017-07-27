В Крыму нашли останки "младенца-инопланетянина"

На момент смерти ему было не более полутора лет.

Группа российских археологов во время раскопки некрополя Кыз-Аул под Керчью наткнулась на античное захоронение младенца с сильно вытянутым черепом. Об этом сообщается на сайте фонда "Археология".





По словам специалистов, находка датируется II веком нашей эры. Младенец был захоронен по варварским традициям.





Ученые окрестили место «могилой инопланетянина». Антропологи изучили останки ребенка и по незаросшим родничкам пришли к выводу, что на момент смерти ему было не более полутора лет. Рядом с ним были найдены лепной сосуд, мелкие бусины, пастовое стекло и браслет медного сплава, надетый на правую руку.





"Его голова подверглась деформации практически сразу после рождения. В слое, где был обнаружен "инопланетянин" встречаются захоронения от I века до нашей эры по III век нашей эры. К этому же периоду относятся и монументальные каменные склепы, которые считают усыпальницами сарматизированной военной знати Боспорского царства", — заявили специалисты.





Отмечается, что деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации, а также служит для обозначения принадлежности к группе или для демонстрации социального статуса. Первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны основателем боспорской археологии Полем Дюбрюксом в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи.







