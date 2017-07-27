Т.Дуйсенова проверила работу столичного Центра занятости населения

С начала года в Центр занятости населения акимата города Астаны за содействием в трудоустройстве обратилось 8525 человек.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова вместе с заместителем акима города Астаны Андреем Лукиным посетила Центр занятости населения города Астаны, передает передает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе Центра, в ходе визита, она ознакомилась с работой каждого отдела, разговаривала с посетителями и сотрудниками. Директор Центра занятости населения Олжас Омар подробно рассказал о ходе реализуемых программ и о результатах деятельности учреждения. А также в ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы занятости и трудоустройства безработных.





Кроме того, министр одобрила проделанную работу и посоветовала внести некоторые изменения для дальнейшей модернизации центров занятости.









С начала года в Центр занятости населения акимата города Астаны за содействием в трудоустройстве обратилось 8525 человек. Из них 4763 человека или 56% охвачены мерами социальной защиты от безработицы. 2686 человек были трудоустроены на постоянные рабочие места, на социальные рабочие места 162 и на молодежную практику 409 человек. Еще 1232 человек были обеспечены временной занятостью и 262 человек направлены на краткосрочное профессиональное обучение по востребованным специальностям. На сегодняшний день, в базе данных Центра занятости населения Астаны зарегистрировано 1125 работодателей, которые предоставляют более 8 тысяч вакантных мест.





Кроме того, в поиске работы из числа лиц с ограниченными возможностями обратились 370 человек, из них охвачены мерами социальной защиты от безработицы 305 человек. На постоянную работу трудоустроены 92 человека, на общественные работы направлены 199 человек, на социальные рабочие места трудоустроены 6 человек, на прохождения молодежной практики 5 человек и 6 человек направлены на профессиональное обучение.



