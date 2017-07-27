В SCAT прокомментировали столкновение самолетов в Стамбуле
27 июля 2017, 18:41
Оба самолета получили незначительные повреждения при касании хвостовых частей.
Стали известны подробности инцидента в Стамбульском аэропорту, где произошло столкновение самолета компании SCAT с другим авиасудном, передает Казинформ.
"Самолеты разъезжались на земле, и один слегка поцарапал другой. Некоторые СМИ перевернули ситуацию, дав напугавший всех заголовок, поэтому мы направляем повторный пресс-релиз, в котором описан характер повреждений самолета. Там не произошло ничего страшного. Самое страшное, что произошло - это несколько задержек рейсов, о которых мы пассажиров предупреждали. Сейчас все уже доставлены, задержек по расписанию нет", - сказала руководитель Департамента по связям с общественностью авиакомпании Виктория Старожилова корреспонденту агентства.
"26 июля во время руления самолета (на земле), произошло касание правой законцовки крыла с хвостовой частью воздушного судна Boeing-777. Оба самолета получили незначительные повреждения. На данный момент ситуация полностью нормализована", - говорится в распространенном для СМИ сообщении.
Азамат Сыздыкбаев.
Фото: volgadaily.ru.
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