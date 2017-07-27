Лучшего человека труда определят в Астане

Конкурс нацелен на обеспечение эффективной реализации программной статьи Главы государства «Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к обществу всеобщего труда», сохранение преемственности поколений, формирование позитивного общественного мнения о людях труда и создание условий для формирования новых трудовых династий на предприятиях и организациях, а также воспитание у казахстанцев гордости за достижения соотечественников, внесших значительный трудовой вклад в развитие экономики РК, сообщается на сообщается на сайте столичного акимата.





Отметим, что прием документов от претендентов проходил с 20 мая до 20 июля 2017 года. На сегодняшний день на участие в конкурсе поступило 23 заявки.





Конкурс состоит из трех номинаций, таких как «Лучшая трудовая династия», по которой выбирается самая многочисленная династия с самым продолжительным трудовым стажем, имеющая наибольшее количество наград. «Лучший молодой работник производства» – выбирается самый активный и трудолюбивый работник производства со стажем работы не более 5 лет, «Лучший наставник работающей молодежи» – выбирается самый высокоэффективный наставник со стажем работы не менее 20 лет.





Конкурс проходит в два этапа: 1-й этап проводится на городском уровне, 2-й этап – на республиканском.





Торжественная церемония награждения лучших участников состоится в день проведения республиканского форума «К обществу всеобщего труда».





Отбор победителей конкурса будет проходить в два этапа.





Первый этап включает в себя онлайн-голосование, которое определит тройку лидеров по каждой номинации, набравших максимальное количество голосов (всего 9 претендентов). Онлайн-голосование начнется с 1 августа текущего года. О начале голосования будет сообщено дополнительно. Второй этап: определение региональной комиссией победителей конкурса из числа тройки лидеров, определившихся по результатам онлайн-голосования.





Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 57-89-09, 57-89-08, 57-89-12, 57-87-66 (Управление занятости, труда и социальной защиты города Астаны), 21-68-26 (Профсоюзный центр города Астаны), 91-90-86 (Палата предпринимателей города Астаны).





Адрес: г. Астана, ул. Бейбитшилик, 25, ДЦ «Өркен», 2-й этаж, каб. 205, эл. адрес: d.malgazdarova@astana.kz.































































































