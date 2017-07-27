Аким СКО поручил обеспечить сельчан постоянными рабочими местами

В завершение рабочей поездки глава региона Кумар Акасакалов поручил активизировать работу в сельском хозяйстве, особенно в направлении животноводства.

Аким СКО Кумар Аксакалов поручил обеспечить сельчан постоянными рабочими местами, сообщает пресс-служба акима области.





Первым объектом рабочей поездки акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова в Аккайынский район была выбрана автостанция в селе Смирново. По словам руководителя организации Любовь Котляровской, здание было введено в 80-х годах, находилось в аварийном состоянии и требовало реконструкции. Сейчас здесь проводится капитальный ремонт.





«Работы начаты 1 июля, до конца августа планируем закончить. Здесь будет стояночный бокс, в этом месте зал ожидания. Все будет цивильно и красиво сделано. Немного передвинем кассу, чтобы людям было удобнее, планируется теплый зал и теплый бокс», - поделилась планами Любовь Котляровская.





Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что состояние данного объекта имеет важное значение для социальной сферы.





«Экономика развивается. Через Смирново проходит большой пассажирский поток.Со всеми сельскими округами у нас обеспечено сообщение, много проходящих автобусов. Главная задача - улучшить условия перевозки пассажиров. Поэтому должны быть созданы все необходимые условия для населения». Отремонтированная автостанция должна отвечать всем современным требованиям», - сказал Кумар Иргибаевич.





Следующим объектом,который посетил аким области стал производственный кооператив «СПК МОЛ ТД». Строительство объекта началось в прошлом месяце. Завершить работы нацелены уже в октябре. Здесь планируют производить пастеризованное молоко, йогуртовые молочные смеси и кисломолочные продукты. С запуском кооператива будет создано 13 рабочих мест.





По словам директора предприятия Евгения Данько, в кооператив объединились более 20 человек, закупают молоко в 4 округах района.





«Молоко закупаем по 85 тенге. У нас сейчас идет увеличение поголовья скота. Сегодня в округах люди заинтересованы в развитии сельского хозяйства, в том числе, именно КРС молочного направления. Мы делаем расчет каждые 15 дней. Есть люди, которые непосредственно находятся в Григорьевке - одна женщина в месяц получает 300 тысяч. Она развела большое хозяйство, у нее сейчас порядка 20 голов», - рассказал Евгений Данько.









Аким области отметил, что государством создаются все необходимые условия для кооперации личных подсобных хозяйств.





«Задача государства - создать молокоперерабатывающие пункты, танкеры. Сегодня по поручению Главы государства проходит кооперация. У нас порядка 10 тысяч людей объединены. Мы эту работу продолжаем. Люди должны выращивать мясо, молоко, овощи. Государство должно создать механизм -купить и реализовать это. Потенциал личного подсобного хозяйства заключается в том, что люди будут работать и получать стабильно доход в размере определенной суммы. Не надо ни на кого работать, а только работать на себя. Сегодня такие механизмы созданы. Нужно чтобы побольше людей у нас было охвачено», - подчеркнул Кумар Аксакалов.





Далее аким области проверил соблюдение технологий на посевных площадях. В целом на полях Аккайынского района сладывается благоприятная ситуация.





В ходе одной из остановок были осмотрены посевы ТОО «Симарго». Директор компании Владимир Пожиткин рассказал о том, что на угодиях тщательно соблюдаются все условия.





«В этом году общая площадь составила 6130 гектаров. Полностью все земли у нас либы пары, либо зяб. Севоборот у нас выполняется строго, по каждому полю есть книга учета. Первоначально весной закрываем влагу, после этого посев, после прикатывание. Затем по мере всходов, прорастания сорняков - гербицидная обработка. При гербицидной обработке вносим подкормку. В этом году мы обработали земли, часть была субсидирована, часть была собственная. Фунгицидом обработали всю посевную площадь пшеницы, ячменя на 2 раза», - рассказал Владимир Пожиткин.





Глава региона Кумар Аксакалов подчеркнул, что результат проведенной работы налицо.





«Технология соблюдается, внесены удобрения полностью. Третья культура после пара при внесении удобрений позволяет при соблюдении технологии выращивать такой хлеб. Понятно, что идет цветение, идет налив. Нам как раз-таки нужна жара, чтобы налив был хороший, чтобы качество было хорошее», - сказал аким области.









Также в Аккайынском районе аким области ознакомился с ситуацией на полях сельскохозяйственной опытной станции.





«Мы производим семена 3 сорта яровой пшеницы, 2 сорта отечественной селекции это «Астана», «Астана 2» и «Омская 35» - это средне-поздний сорт. Мы, согласно нашей технологии, больше рекомендуем сорта средне-ранней, средне-поздней», - рассказал директор ТОО «СК Сельскохозяйственная опытная станция» Белгибай Канафин.





Осмотрев посевы, глава региона в очередной раз отметил важное значение соблюдения технологий.





«Элита посеяна по пару. В каждом районе есть метеопосты. Мы видим, что количество выпавших осадков близки к оптимальным. В южных регионах у нас с осадками поменьше, недостаток ощущается. Здесь у нас - в северной части, на восточной части - с осадками по замерам гидропостов близко к норме. Мы не видим каких-то засушливых явлений в нашем регионе, поэтому мы считаем стадии развития растений проходят в нормальном режиме. Главное - технология. Технология есть - тогда мы будем обеспечены хлебом», - подчеркнул глава региона.





Однако, не на всех земельных угодиях складывается такая положительная картина – есть редкие исключения. Так, в ходе объезда было замечено запущенное поле льна ТОО «Парунов» в Григорьевском сельском округе.





«Овсюг, полынь, лебеда - это то, чего не должно быть. Овсюг - самый вредный сорняк. Это образец недобросовестного отношения к земле крестьянского хозяйства. Мы столько проехали - поля в очень хорошем состоянии. Абсолютно одинаковые условия, но вот отношение – нет. Нужно привлекать к ответственности таких землепользователей. Теперь меня интересует - что сделал район по отношению к этому землевладельцу. Какие меры приняты?», - сказал глава региона, обращаясь к акиму района Даурену Байтулешову.





Аким района заверил, что будет проведена проверка по эффективному использованию земель, затем направлена заявка в инспекцию.=





В завершение поездки в Аккайынский район в селе Смирново прошла встреча с активом области. Открывая встречу, Кумар Аксакалов озвучил основные показатели социально-экономического развития Северо-Казахстанской области.





«Мы занимаем четвертое место по стране по уровню развития промышленности. По сельскому хозяйству у нас также имеется рост по сравнению с прошлым годом. Выросла розничная торговля. Мыпо области на 41% построили больше жилья. Это - основные итоги, которые мы подвели по области. Понятно, что область состоит из районов, городов, которые вносят свой вклад в развитие социально-экономическое развитие нашего региона», - рассказал глава региона.





Аким области отметил, что развитие экономики сказывается и на развитии банковской системы. Так, в филиалах банков второго уровня СКО за 1 полугодие 2016 года объем депозитов частных лиц составил 101 млрд. тенге, за первое полугодие этого года - 127 млрд.





«Люди стали больше вкладываться. Срочные вклады выросли - было 100 млрд, в этом году - 125 млрд. Депозитов в национальной валюте было в прошлом году на сумму 52,4 млрд. тенге, в этом году - 88 млрд.Значит люди доверяют национальной валюте. И соответственно снизились депозиты в иностранной валюте. Было 49, сейчас - 38. Это говорит о реагировании банков на развитие экономики», - резюмировал Кумар Аксакалов.





Затем с докладом выступил аким Аккайынского района Даурен Байтулешов, который рассказал собравшимся о том, какие изменения произошли в первом полугодии.





«Объем валовой продукции сельского хозяйства по первому полугодию 2017 года составил 3 миллиарда 125 миллионов тенге. Вся посевная площадь района составляет 214 тысяч гектаров. Из них 144 тысячи - зерновые, 44 тысячи – маслиничные, 23 тысячи - кормовые культуры. Мы провели диверсификацию и увеличили площадь посева масличных культур на 14 тысяч гектаров. Севоборот пахотных земель составил 75 процентов», - рассказал Даурен Байтулешов.





Также аким Аккайынского района отметил, что на предмет нерационального использования земель сельскохозяйственного назначения земельной инспекцией за 2015-2016 годы и первое полугодие 2017 года в районе было проведено 46 проверок на площади 32 тысячи гектар. По их итогам наложено 29 административных штрафов на сумму более 5 миллионов тенге.





Затем с докладами выступили руководители управления сельского хозяйства Кайрат Омаров и управления индустриально-инновационного развития Жанат Садвокасов.





Так, Кайрат Омаров проинформировал, что сельхозтоваропроизводителям района были выплачены субсидии в размере 1 млрд. 612 млн. тенге. Вместе с тем, фонд заработной платы составил 777 млн. тенге, было налоги - 344 млн. тенге.





Глава региона подчеркнул, получая субсидии, аграриям необходимо создавать постоянные рабочие места и давать людям достойную заработную плату.





«Получается - за счет государства мы платим заработную плату и налоги. Государство платит налоги за вас собственными деньгами. Условия для того, чтобы работать созданы. И некоторые при этом не используют помощь, не используют минеральные удобрения. Наша главная задача – создать постоянные рабочие места через различные государственные программы. Воспользоваться потенциальными возможностями», - подчеркнул аким области.





В районе есть потребность в квалифицированных специалистах в сфере образования и медицины. Часть дефицита кадров будет закрыта за счет прибытия в район молодых специалистов.





В целом, подводя итоги, Кумар Аксакалов отметил, что работа в районе идет в правильном направлении. Но имеются неиспользованные резервы. Глава региона поручил акиму района изучить вопрос оказания дополнительной поддержки молодым специалистам, приезжающим трудиться в район, обеспечить жильем. Также аким области призвал местных аграриев оказать поддержку и инвестировать в социально-экономическое развитие района.





В Тайыншинском районе рабочая поездка главы региона Кумара Аксакалова началась с проверки посевных площадей ТОО «Степноишимская опытная станция». Как рассказал руководитель сельхозформирования Александр Кобзев, в прошлом году урожайность пшеницы составила - 20 ц/га, чечевицы - 15 ц/га.





Аким области оценил качество посевов, где соблюдены все условия.





«Пшеница посеяна, предшественником является- чечевица, которая является хорошим предшественником для зерновых культур. Лучше всего это, конечно, пар. Нопри соблюдении технологий и посевов зерно-бобовых, к которым относится чечевица,являются очень хорошим предшественником. Сегодня мы видим, что здесь соблюдены условия, внесены удобрения, гербициды, проведены необходимые работы. Состояние хорошее - мы видим это по стеблям, по фазам, которые они прошли», - отметил Кумар Аксакалов.





В ходе следующей остановки были осмотрены образцовые поля рапса – одной из рентабельных культур. В прошлом году стоимость за одну тонну составила – 125 тысяч тенге, при себестоимости – 25-30 тысяч. При этом, за каждую тонну масличных, реализованную на местные предприятия по переработке, аграриям будут выплачены субсидии. Благоприятная ситуация складывается и на полях чечевицы. К слову, если позволят погодные условия, уборка данной культуры начнется через 15 дней.





Подводя итоги осмотра полей Аккайынского и Тайыншинского районов, аким области в интервью представителям СМИ отметил, что по маслиничным культурам в целом наблюдается положительная ситуация.





«Как мы договаривались весной с сельхозтоваропроизводителями,в рамках диверсификации, мы увеличили объемы посевных площадей масличных на 200 тыс. га. Сегодня мы выехали в районы для того, чтобы проверить качество выполненных работ. По двум районам видим, чтоочень хорошо себя чувствуют масличные культуры. Можно сказать что этот год рапса. Если соблюдается технология, то наша земля она всегда дает результат. Задача государства -проконтролировать, чтобы сельхозтоваропроизводители, которым дано право пользоваться землей, относились к ней добросовестно. Эта земля прокормит многих. Мы можем и должны быть продовольственной корзиной. Эту задачу перед нами ставит Глава государства. Поэтому каждый аким сельского округа должен знать, как используется земля на его территории. Акимы сельских округов - наши территориальные представители», - подчеркнул глава региона Кумар Аксакалов.





Далее в райцентре Тайынша аким области встретился с населением района. На встрече были подведены итоги социально-экономического развития района и обсуждены актуальные вопросы. Один из которых - трудоустройство жителей района. Из-за чего в районе наблюдается сокращение населения.









Аким области раскритиковал работу руководства района в данном направлении.





«У нас 2 основные отрасли - сельское хозяйство и промышленность. Время проходит и каждый день наша деятельность должна давать результат. Мы должны создавать постоянные рабочие места, помогать бизнесу. На 1 июля 2016 года 27 976 человек занятого населения . Год проходит, на 1 июля - мы видим 26 592. То есть сокращение рабочих рук на 1 384 человек. В Абаевском сельском округе - минус 275 человек за год - либо уехали, либо остались без работы. Драгомировка - минус 139 человек трудоспособного возраста - либо выехали либо остались без работы». Это недостаточная работа акимов сельских округов и хозяйствующих субъектов по вовлечению трудоспособного населения и созданию новых рабочих мест, - привел данные аким области.





В завершение рабочей поездки глава региона Кумар Акасакалов поручил активизировать работу в сельском хозяйстве, особенно в направлении животноводства. Кроме этого, аким области обозначил перед руководством района задачу – обеспечить безработную категорию граждан постоянными рабочими местами и прилагать все усилия по повышению заработной платы.



