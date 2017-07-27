Младенец погиб под обвалившимися сухими ветками в Алматинской области

Годовалый ребенок был на руках у матери в момент обрушения части дерева.

В Алматинской области на женщину с годовалым ребенком обрушилась большая сухая ветвь придорожного дерева, в результате чего младенец погиб.





Трагедия произошла 26 июля в городе Каскелене. Женщина отделалась легким испугом и царапинами. Ребенка спасти не удалось — мальчик скончался по пути в больницу.





"Факт зарегистрирован как несчастный случай. Согласно установленным требованиям по нему проводится соответствующая проверка", — сообщили в пресс-службе областной полиции.







