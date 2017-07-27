Младенец погиб под обвалившимися сухими ветками в Алматинской области
27 июля 2017, 19:35
Годовалый ребенок был на руках у матери в момент обрушения части дерева.
В Алматинской области на женщину с годовалым ребенком обрушилась большая сухая ветвь придорожного дерева, в результате чего младенец погиб.
Трагедия произошла 26 июля в городе Каскелене. Женщина отделалась легким испугом и царапинами. Ребенка спасти не удалось — мальчик скончался по пути в больницу.
"Факт зарегистрирован как несчастный случай. Согласно установленным требованиям по нему проводится соответствующая проверка", — сообщили в пресс-службе областной полиции.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: Sputnik.
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