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Младенец погиб под обвалившимися сухими ветками в Алматинской области

27 июля 2017, 19:35

Годовалый ребенок был на руках у матери в момент обрушения части дерева.

В Алматинской области на женщину с годовалым ребенком обрушилась большая сухая ветвь придорожного дерева, в результате чего младенец погиб.

Трагедия произошла 26 июля в городе Каскелене. Женщина отделалась легким испугом и царапинами. Ребенка спасти не удалось — мальчик скончался по пути в больницу.

"Факт зарегистрирован как несчастный случай. Согласно установленным требованиям по нему проводится соответствующая проверка", — сообщили в пресс-службе областной полиции.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: Sputnik.

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