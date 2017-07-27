Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Три американских заключенных записали на видео свой побег

27 июля 2017, 19:49

Преступникам удалось покинуть камеру через вентиляцию, сбежать с территории тюрьмы и взять в заложники таксиста.

В сети появилось видео, на котором три заключенных из США запечатлели свой побег из тюрьмы в Южной Калифорнии. Его публикует Associated Press, ролик доступен на YouTube. Подробности истории сообщает NBC Los Angeles.

Предоставленный прокуратурой видеоролик подвергся обработке: в него включили кадры новостей о розыске беглецов и комментарий одного из преступников, полученный уже после его поимки.

По данным телеканала, побег произошел еще в 2016 году. Преступникам удалось покинуть камеру через вентиляцию, сбежать с территории тюрьмы и взять в заложники таксиста, который и помогал им скрываться от преследования более недели. Двоих, тем не менее, задержали в Сан-Франциско. Третий преступник самостоятельно сдался властям, а таксист был освобожден.


Источник: Lenta.ru.

Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...