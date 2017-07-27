Три американских заключенных записали на видео свой побег

Преступникам удалось покинуть камеру через вентиляцию, сбежать с территории тюрьмы и взять в заложники таксиста.

В сети появилось видео, на котором три заключенных из США запечатлели свой побег из тюрьмы в Южной Калифорнии. Его публикует Associated Press, ролик доступен на YouTube. Подробности истории сообщает NBC Los Angeles.





Предоставленный прокуратурой видеоролик подвергся обработке: в него включили кадры новостей о розыске беглецов и комментарий одного из преступников, полученный уже после его поимки.





По данным телеканала, побег произошел еще в 2016 году. Преступникам удалось покинуть камеру через вентиляцию, сбежать с территории тюрьмы и взять в заложники таксиста, который и помогал им скрываться от преследования более недели. Двоих, тем не менее, задержали в Сан-Франциско. Третий преступник самостоятельно сдался властям, а таксист был освобожден.











