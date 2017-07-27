Из бедра костанайского фронтовика достали пулю, с которой он прожил 73 года
27 июля 2017, 20:08
Пулю хирурги отдали Балтабаю Казиевичу на память.
Костанайский 92-летний фронтовик Балтабай Казиев перенёс уникальную операцию, пишут "Костанайские Новости".
В 18 лет Балтабай был призван на фронт из амангельдинского села Кайга. В основном воевал на Украине, был автоматчиком. Помнит, как до слез радовался, когда 6 ноября 43-го был освобожден Киев. Закончилась мучительная оккупация, за 778 дней гитлеровцы расстреляли, повесили, уничтожили в газовых камерах сотни тысяч горожан.
Балтабай был награжден орденами – Красной Звезды и "За боевые заслуги", а в 1944 году – медалью "За отвагу". Но в это время уже лежал в госпитале. Не мог разговаривать из-за ранения челюсти, не двигались руки. Три года бились врачи, в итоге перевели его в изолятор "без шансов". Но он выжил. В конце 1947-го был выписан. Вернулся домой инвалидом II группы, но выучился, работал председателем колхоза, главным зоотехником Камыстинского и Карасуского районов.
– Жизнь целую прожил, и вдруг пуля во мне "заговорила", – рассказывает ветеран.
Фронтовым врачам не удалось достать одну из семи пуль. О том, сколько удалось, говорят многочисленные шрамы на теле ветерана: на запястье, подбородке, животе, ноге. С годами оставшаяся пуля начала ныть на погоду, а потом вызвала гнойное воспаление.
Операцию костанайцу сделали в Астане, домой от столичных врачей он привез благодарность в рамочке и восхищение. Восстанавливали ветерана в костанайской горбольнице, там и наблюдают почетного пациента.
Пулю, что просидела 73 года, хирурги отдали Балтабаю Казиевичу на память. Он взял искореженную железку в руки, посмотрел на нее, на нас. И заплакал…
Ирина Гудова.
Фото: Константина Вишниченко.
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