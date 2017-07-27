Из бедра костанайского фронтовика достали пулю, с которой он прожил 73 года

Костанайский 92-летний фронтовик Балтабай Казиев перенёс уникальную операцию, пишут " пишут " Костанайские Новости ".





В 18 лет Балтабай был призван на фронт из амангельдинского села Кайга. В основном воевал на Украине, был автоматчиком. Помнит, как до слез радовался, когда 6 ноября 43-го был освобожден Киев. Закончилась мучительная оккупация, за 778 дней гитлеровцы расстреляли, повесили, уничтожили в газовых камерах сотни тысяч горожан.





Балтабай был награжден орденами – Красной Звезды и "За боевые заслуги", а в 1944 году – медалью "За отвагу". Но в это время уже лежал в госпитале. Не мог разговаривать из-за ранения челюсти, не двигались руки. Три года бились врачи, в итоге перевели его в изолятор "без шансов". Но он выжил. В конце 1947-го был выписан. Вернулся домой инвалидом II группы, но выучился, работал председателем колхоза, главным зоотехником Камыстинского и Карасуского районов.





– Жизнь целую прожил, и вдруг пуля во мне "заговорила", – рассказывает ветеран.





Фронтовым врачам не удалось достать одну из семи пуль. О том, сколько удалось, говорят многочисленные шрамы на теле ветерана: на запястье, подбородке, животе, ноге. С годами оставшаяся пуля начала ныть на погоду, а потом вызвала гнойное воспаление.





Операцию костанайцу сделали в Астане, домой от столичных врачей он привез благодарность в рамочке и восхищение. Восстанавливали ветерана в костанайской горбольнице, там и наблюдают почетного пациента.





Пулю, что просидела 73 года, хирурги отдали Балтабаю Казиевичу на память. Он взял искореженную железку в руки, посмотрел на нее, на нас. И заплакал…









Ирина Гудова.



