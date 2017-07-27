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В ВКО восьмилетний мальчик погиб от удара током

27 июля 2017, 20:25

Он прикоснулся к машине, задевшей линию электропередач.

Трагедия случилась 26 июля около полудня в районе Тишинского рудника, передает YK-news.kz.

Согласно оперативной сводке риддерской полиции третьеклассник приехал вместе с дедушкой водителем «КамАЗА» в район Тишинского рудника. 65-летний риддерец поднял кузов и задел высоковольтную линию электропередач 0,6 кВт. Произошло возгорание задних колес. В это время к машине прикоснулся восьмилетний внук водителя. Мальчик получил сильнейший удар током и скончался на месте.

Наталья Потапова.

Фото: bashinform.ru.

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