В ВКО восьмилетний мальчик погиб от удара током
27 июля 2017, 20:25
Он прикоснулся к машине, задевшей линию электропередач.
Трагедия случилась 26 июля около полудня в районе Тишинского рудника, передает YK-news.kz.
Согласно оперативной сводке риддерской полиции третьеклассник приехал вместе с дедушкой водителем «КамАЗА» в район Тишинского рудника. 65-летний риддерец поднял кузов и задел высоковольтную линию электропередач 0,6 кВт. Произошло возгорание задних колес. В это время к машине прикоснулся восьмилетний внук водителя. Мальчик получил сильнейший удар током и скончался на месте.
Наталья Потапова.
Фото: bashinform.ru.
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