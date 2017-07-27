Хиллари Клинтон издает книгу о выборах, борьбе с Трампом и вмешательстве извне
27 июля 2017, 20:48
Издание увидит свет в сентябре.
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон написала книгу, в которой изложила воспоминания о своей предвыборной кампании и поражении на выборах 2016 года, передает ТАСС.
Книга под названием "Что произошло" выйдет в свет 12 сентября, сообщило в четверг агентству AP американское издательство Simon & Schuster.
"Сейчас Хиллари уже не чувствует себя связанной естественными ограничениями [предвыборной] гонки и излагает личный опыт первой женщины, выдвинутой крупнейшей партией кандидатом в президенты [США] на выборах, которые проходили в обстановке ярости, сексизма, кружащих голову подъемов и приводящих в бешенство падений, неожиданных поворотов, российского вмешательства и наперекор оппоненту, который нарушал все правила", - пишет в предисловии Simon & Schuster.
По информации издательства, Клинтон рассказывает в книге о допущенных ею ошибках и о своих впечатлениях от предвыборной борьбы с республиканцем Дональдом Трампом, а также делится своим мнением о приписываемых Москве попытках вмешательства в ход предвыборной гонки в Соединенных Штатах.
Клинтон неоднократно возлагала часть ответственности за свое поражение на выборах на Москву, организацию Wikileaks и директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом минувшей весной. В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам.
Фото: vesti.ru.
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